Gaza: arrivata la nave Open Arms con duecento tonnellate di aiuti

La nave dell'ong è arrivata al largo delle coste di Gaza. Trasposta ducento tonnellate di aiuti umanitari. Primo test del corridoio marittimo promosso dalla Commissione europea

La nave dell'ong spagnola, salpata da Cipro marterdì 12 febbraio, è arrivata al largo delle coste di Gaza. L'imbarcazione, che trasporta duecento tonnellate di cibo su una chiatta, è il primo test del corridoio umanitario marittimo promosso dalla Commissione europea, in collaborazione con gli Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti.

La Wck pronta a inviare una seconda nave verso Gaza

Gli aiuti sono stati organizzati dalla World central kitchen (Wck), l'organizzazione fondata dal noto chef spagnolo José Andrés. L'organizzaione dispone già di squadre a Gaza dall'inizio della guerra ed è stata responsabile della costruzione di un molo per poter scaricare il carico una volta arrivata la barca. Due navi più piccole trasporteranno il carico verso la Striscia. La Wck ha annunciato che il suo team a Cipro sta caricando un'altra nave con centinaia di tonnellate di cibo destinate a Gaza.

Gli Stati Uniti lanciano nuovi carichi con gli aerei

Proseguono, intanto, le operazioni via aereo per la consegna degli aiuti ai palestinesi. Secondo le Nazioni Unite, un quarto della popolazione di Gaza muore di fame. Israele ha subito crescenti pressioni per consentire l'ingresso di maggiori aiuti a Gaza dopo cinque mesi di guerra. Gli Stati Uniti si sono uniti ad altri Paesi per far arrivare i rifornimenti in aereo nella regione isolata del nord di Gaza e hanno annunciato piani separati per costruire un molo per far arrivare gli aiuti.