Gli attori del settore dei viaggi si riuniscono all'ITB Berlin 2024

Una delegazione dell'Arabia Saudita si è recata all'ITB di Berlino per evidenziare il successo turistico del paese nel 2023. Ahmed Al-Khateeb, Ministro del Turismo per l'Arabia Saudita, ha guidato una delegazione all'ITB di Berlino per far conoscere l’offerta annuale per il mercato europeo.

PUBBLICITÀ L'ITB Berlin 2024 ha preso il via la scorsa settimana con i professionisti e i principali attori del settore dei viaggi che si sono riuniti nella capitale tedesca. È considerata la più grande fiera di viaggi al mondo, con 24.000 visitatori attesi. Tra loro c'era Ahmed Al-Khateeb, ministro del turismo per l'Arabia Saudita, che ha guidato una delegazione che mirava a far conoscere l’offerta annuale di destinazioni del paese per il mercato europeo. L'Arabia Saudita ha festeggiato il raggiungimento di 100 milioni di turisti nel 2023. "Questa è la prova che il mondo vorrebbe visitare l'Arabia Saudita e scoprire la cultura araba e l'ospitalità saudita", ha detto Al-Khateeb a Euronews. Il settore turistico saudita si è ripreso dalla pandemia con una crescita degli arrivi internazionali del 56% nel 2023 rispetto al 2019, la più alta del G20. Questo si iscrive in un aumento del 65% dei viaggi internazionali, con quasi 11 milioni di viaggi in più nel 2023 rispetto al 2022; da 16,6 milioni nel 2022 a 27,4 milioni nel 2023.