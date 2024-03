La premier danese Mette Frederiksen ha annunciato la coscrizione anche per le donne: la durata del periodo di leva aumenterà dai quattro mesi attuali a 11 per entrambi i sessi

“Non ci riarmiamo perché vogliamo la guerra. Ci stiamo riarmando perché vogliamo evitarla”. Le parole della premier danese Mette Frederiksen fanno eco al nuovo piano della difesa della Danimarca presentato durante una conferenza stampa mercoledì 13 marzo a Copenaghen.

Coscrizione per tutti, incluse le donne

Oltre a riarmarsi la Danimarca pensa anche ad aumentare la platea di persone obbligate a svolgere il servizio militare, estendendo la coscrizione anche alle donne. La proposta presentata dal primo ministro Frederiksen include l**'estensione del periodo di leva** da quattro mesi a 11 per entrambi i sessi. Nei primi cinque mesi le reclute riceveranno una formazione di base, nei successivi sei saranno in servizio operativo, ricevendo anche una formazione supplementare.

Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha affermato che il nuovo sistema richiederà una modifica della legge vigente, che avverrà nel 2025 ed entrerà in vigore nel 2026.

Spese per la difesa: aumento di 5,43 miliardi di euro per i prossimi cinque anni

Il ministero della Difesa danese ha inoltre comunicato un aumento delle spese destinate al comparto di 5,43 miliardi di euro per i prossimi cinque anni. Oltre all'estensione della coscrizione, tra il 2024 e il 2028 ci saranno più investimenti per rafforzare le capacità militari e un sostegno supplementare all'Ucraina.

Con tale adeguamento il Paese destinerà al comparto della difesa oltre il 2 per cento del prodotto interno lordo.