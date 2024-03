Sequestro di droga in Martinica - Diritti d'autore Corentin Charles/AP

Sequestro di droga record in Martinica. La Marina ha requisito 8,3 tonnellate di cocaina in nove giorni. Una quantità di norma sequestrata in un intero anno. Otto gli arresti, rischiano fino a trent'anni di carcere e una multa milionaria. Il presidente Macron ha ringraziato le forze dell'ordine