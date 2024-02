Un soldato statunitense si è dato fuoco davanti all'ambasciata di Israele a Washington al grido di "Palestina libera". La protesta contro il "genocidio dei palestinesi" a Gaza è andata in diretta social. Aaron Bushnell è morto per le ustioni riportate

È morto il soldato statunitense che si è dato fuoco domenica davanti all'ambasciata di Israele a Washington, in protesta contro la guerra a Gaza.

Aaron Bushnell, 25 anni, ha raggiunto in divisa dell'aviazione la rappresentanza diplomatica alle 13 ora locale (le 19 in Italia), riprendendo con il telefonino tutta la protesta fino al suo esito sulla piattaforma social Twitch, che hai poi rimosso il video.

Nelle immagini, ripubblicate da diversi utenti su X censurando quelle più crude, Bushnell parla alla telecamera del cellulare camminando con una borraccia nell'altra mano.

Nel video il militare si identifica, dice di non volere "più essere complice del genocidio" e di stare per compiere un "atto di protesta estrema" che, tuttavia, "non è estrema per nulla se si considera la sofferenza che sta subendo la gente in Palestina per mano dei suoi colonizzatori".

Arrivato all'ambasciata israeliana, Bushnell appoggia il telefono per terra e si avvia verso il cancello senza destare sospetti, probabilmente per via dell'uniforme.

A quel punto si versa addosso il liquido infiammabile contenuto nella borracci****a, indossa il berretto d'ordinanza, tira fuori un accendino dalla tasca dei pantaloni con tutta calma e fa rollare la pietra focaia, mentre si sente la prima voce fuori campo di un agente della sicurezza.

Il militare fa diversi tentativi prima di riuscire ad appiccare le fiamme, quindici lunghi secondi. Partito il rogo, Bushnell grida cinque volte "Palestina libera!" prima di urlare di dolore.

La sicurezza è intervenuta con gli estintori solo dopo avere intimato all'uomo in fiamme, per circa un minuto, di gettarsi a terra. Gli agenti hanno spento il rogo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, ma il soldato è morto poco dopo in ospedale per le ustioni riportate.

La polizia locale e i servizi segreti stanno indagando sull'incidente, a partire dai tre minuti di video. A dicembre una manifestante si era data fuoco davanti al consolato israeliano di Atlanta.