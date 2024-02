A due anni dall'inizio della guerra, la giornalista di Euronews Méabh Mc Mahon è a Kiev per seguire gli eventi organizzati in occasione del triste anniversario

Per celebrare la triste pietra miliare dei due anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la giornalista di Euronews Méabh Mc Mahon ha preso il treno dal confine polacco alla capitale ucraina di Kiev. A bordo del treno c'era la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Alexander De Croo, il primo ministro belga che rappresenta l'attuale presidenza belga di turno dell'Unione europea, la premier italiana Giorgia Meloni, in rappresentanza del G7, e Justin Trudeau, in rappresentanza degli alleati della Nato

Euronews ha avuto l'opportunità di incontrare Ursula von der Leyen durante le undici ore di viaggio in treno. Lapresidente della Commissione europea ha detto di essere a Kiev per la settima volta, non solo per portare sostegno finanziario, ma anche per dare sostegno morale.

Nel video in alto il racconto della nostra reporter.