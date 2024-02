Ucraina: viaggio al fronte a due anni dall'inizio dell'invasione russa

Secondo le stime dall'inizio del conflitto sono morti tra 80.000 e oltre 100.000 soldati ucraini e più di 10.500 civili. La nostra corrispondente internazionale Valérie Gauriat è stata nell'Ucraina orientale per raccontare la resistenza dei soldati in prima linea.

Ci troviamo nella regione di Donestsk, nel Donbass, nell'Ucraina orientale. A due anni dall'inizio dell'invasione russa, nel territorio al centro del conflitto sono ancora in corso feroci combattimenti. Nascosta sotto terra in una località tenuta segreta, a meno di 3 chilometri dalla linea del fronte, un'unità di soldati ucraini specializzati in attacchi con droni sta preparando un lancio su un obiettivo russo.

I droni sono diventati una risorsa fondamentale in quella che è diventata una guerra di logoramento. Ma non possono sostituire l'artiglieria, che è gravemente carente di risorse, afferma Yuriy "Achille", il comandante dell'unità nella 92ª Brigata. Yuriy chiede ai partner internazionali dell'Ucraina di inviare urgentemente maggiori aiuti militari."Senza artiglieria e senza munizioni - dice a Euronews - salvare le vite dei nostri soldati e resistere al nemico sarà molto difficile".

I progressi tecnologici russi rendono la situazione sempre più disastrosa sul campo di battaglia. "Il ritmo con cui migliorano la loro tecnologia è molto più veloce del nostro, perché hanno più risorse di noi", dice Anton, comandante della compagnia di droni d'attacco della 92a Brigata.

"La maggior parte delle ferite che curiamo sono causate dagli shrapnel lanciati dai droni", dice Artem, anestesista in uno dei cosiddetti punti di stabilizzazione militare, dove i soldati feriti che arrivano direttamente dal fronte ricevono cure di emergenza prima di essere inviati in ospedale. "I droni stanno modellando il campo di battaglia e i russi sono attivi su tutta la linea del fronte. A causa della nostra mancanza di artiglieria, operano in modo più aggressivo, perché sanno che non ci saranno attacchi di artiglieria come rappresaglia per le loro mosse".

Raggiungiamo una delle unità di evacuazione medica militare della regione di Donetsk in standby. Costantemente in allerta, il team ha un raro momento di tregua. Un'occasione per chiedergli come stanno dal punto di vista psicologico.

Uliana Sozanska, addetto stampa dell'80ª Brigata, era una direttrice d'orchestra nell'Aeronautica Militare. Si è unita all'80ª brigata per servire al fianco del fratello. Lui è morto sul campo di battaglia, poco prima del suo arrivo. "Ognuno di noi ha subito una perdita in questa guerra, a causa di questi maledetti russi - dice Uliana -. Dobbiamo resistere ancora. Questa è la nostra patria, il nostro Paese. Dobbiamo continuare a combattere".

Un sentimento condiviso da Roman Gasko, Comandante dell'Unità Medevac dell'80ª Brigata. Non è sorpreso che siano già passati due anni dall'inizio dell'invasione russa. "La cosa più difficile è che non sappiamo quando finirà - dice Gasko -. Questa è la domanda principale per tutti".