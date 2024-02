Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Centinaia di agricoltori protestano a Madrid

In Spagna gli agricoltori hanno portato circa 500 trattori nel centro di Madrid fino alla sede del ministero dell'Agricoltura, per chiedere al governo di aiutarli a sostenere gli alti costi di produzione. È la più grande protesta organizzata in Spagna dagli agricoltori finora