Di Euronews

Il premier ungherese parla alla Nazione, ma senza la presenza della stampa. Critico sui rapporti con l'Unione europea, Orbán si dice pronto ad accettare l'ingresso della Svezia nell'Alleanza Atlantica

Il primo Ministro ungherese Víktor Orbán si è rivolto oggi alla nazione in un discorso molto atteso che giunge in un momento difficile per la sua leadership, dopo le dimissioni del Presidente del Paese, Katalin Novák.

In questo delicato contesto, il politico conservatore è riapparso sabato per tenere il tradizionale discorso alla Nazione. Al centro del discorso il rapporto sempre teso con l'Unione europea.

Víktor Orbán ha lanciato un appello contro Bruxelles, affermando che i due decenni di permanenza dell'Ungheria nell'Unione hanno dimostrato che non deve fare affidamento su di essa.

L'Ungheria ratificherà l'adesione della Svezia alla Nato

Orbán ha anche fatto riferimento all'adesione della Svezia alla Nati. Il premier ungherese ha detto che, quando sarà il momento, ratificherà l'adesione della Svezia all'Alleanza Atlantico. Altri Paesi che si opponevano all'adesione, come la Turchia, hanno già tolto il loro veto.

Il discorso è stato pronunciato tra l'enorme indignazione del Paese per la grazia concessa dall'ex presidente al complice di un caso di pedofilia. La rabbia della popolazione è tale che è stata necessaria un'ingente presenza di polizia per far fronte alle proteste nel quartiere. Alla stampa non è stato permesso assistere all'evento, ma soltanto di seguirlo in diretta tv.