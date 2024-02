Di Euronews Agenzie: AP

Mosca potrebbe "fare quello che diavolo vuole" con i membri dell'Alleanza atlantica che non rispettano gli obiettivi di spesa, ha avvertito il candidato repubblicano

L'ex presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che "incoraggerebbe" la Russia ad attaccare i membri della Nato che non pagano la loro parte come parte dell'alleanza militare guidata dagli Stati Uniti.

Parlando a un comizio sabato, il candidato repubblicano ha raccontato che durante la sua presidenza aveva detto a un leader straniero che gli Stati Uniti non avrebbero protetto un membro della Nato che non avesse raggiunto l'obiettivo di spesa concordato per la difesa congiunta.

In un ipotetico scenario di attacco da parte di Mosca, Trump ha avvertito che "incoraggerebbe" la Russia "a fare quello che diavolo vuole". "Non hai pagato? Sei moroso?" Trump ha raccontato di aver detto. "No, non vi proteggerei. Anzi, li incoraggerei a fare quello che diavolo vogliono. Dovete pagare. Dovete pagare i vostri conti".

Gli Stati della Nato sono obbligati a venire in aiuto degli altri Paesi membri. Molti esperti sostengono che la Nato sia un'alleanza di difesa fondamentale, che dalla sua creazione ha contribuito a ridurre guerre e conflitti.

Dopo l'annessione della penisola di Crimea da parte della Russia nel 2014, gli Stati della Nato hanno concordato di spendere il 2 per cento del loro Pil per la difesa entro il 2024, invertendo decenni di tagli dalla Guerra Fredda.

Il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates ha definito i commenti di Trump "spaventosi e fuori di testa", affermando che "incoraggiare invasioni dei nostri alleati più stretti... mette in pericolo la sicurezza nazionale statunitense, la stabilità globale e la nostra economia interna".

Preoccupazione per il sostegno degli Stati Uniti in Europa

I commenti di Trump arrivano mentre l'Ucraina lotta contro l'invasione russa, con la sua controffensiva fallita e la mancanza di forniture di armi. Gli sforzi del presidente Usa Joe Biden per continuare a inviare a Kiev il sostegno necessario si sono arenati al Congresso a causa dell'opposizione dell'estrema destra.

I commenti di Trump probabilmente faranno arrabbiare anche le capitali europee, mentre aumentano le possibilità di una resa dei conti tra Biden e Trump alle elezioni presidenziali statunitensi del novembre del 2024.

Molti alleati degli Stati Uniti temono che un secondo mandato Trump sarebbe un terremoto, ma aumentano le preoccupazioni che Washington possa diventare meno affidabile a prescindere da chi vinca.

Con un elettorato diviso e una situazione di stallo al Congresso, il prossimo presidente degli Stati Uniti potrebbe più facilmente occuparsi delle sfide in patria prima di affrontare i molteplici punti critici nel mondo, dall'Ucraina al Medio Oriente.

Il recente verdetto del presidente francese Emmanuel Macron è stato netto: "La prima priorità dell'America è se stessa".

La prima presidenza Trump aveva deteriorato i rapporti con l'Europa

La prima amministrazione Trump ha messo a dura prova i legami tra gli Stati Uniti e i suoi alleati, in particolare in Europa. L'ex presidente ha deriso i leader di alcune nazioni amiche, tra cui la tedesca Angela Merkel e la britannica Theresa May, mentre ha elogiato autoritari come il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il leader russo Vladimir Putin.

Nei discorsi della campagna elettorale, Trump ha ripetutamente attaccato organizzazioni internazionali come la Nato, criticando i miliardi che Washington spende per il loro mantenimento.

Ha allarmato gli alleati occidentali avvertendo che gli Stati Uniti avrebbero potuto abbandonare gli impegni assunti con l'Alleanza atlantica e intervenire in difesa solo dei Paesi che avessero raggiunto l'obiettivo del 2% di spesa militare.

Da presidente Trump alla fine ha approvato l'articolo 5 della Nato, che stabilisce che un attacco armato contro uno o più membri è considerato un attacco contro tutti i membri, maha sp****esso dipinto gli alleati della Nato come sanguisughe di Washington. Ha anche messo apertamente in dubbio il valore dell'alleanza militare che ha definito la politica estera degli Stati Uniti per decenni.

Al 2022, la Nato ha riferito che sette degli attuali 31 Paesi membri stavano rispettando l'obbligo della spesa militare al 2 per cento, rispetto ai tre del 2014. E l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022 ha stimolato ulteriori spese militar****i da parte di altri membri.