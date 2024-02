The Global Conversation ha parlato con la nuova presidente della Banca europea per gli investimenti: "I cambiamenti sono dirompenti e comportano dei costi. È per questo che il settore pubblico, i politici, ma anche le istituzioni pubbliche come la Bei devono accompagnare i settori coinvolti".

La Banca europea per gli investimenti è il più grande finanziatore multilaterale del mondo: fornisce fondi per progetti verdi ma non per investimenti in combustibili fossili, finanzia la ricostruzione dell'Ucraina e sostiene l'innovazione e la competitività in Europa. Per The Global Conversation abbiamo parlato con la nuova presidente della Banca, l'ex ministro spagnolo Nadia Calviño.

Lei ha iniziato il suo mandato di sei anni poche settimane fa e ha già molte cose da fare. Vorrei cominciare con una delle priorità: la ricostruzione dell'Ucraina. Un compito enorme che richiede un forte impegno europeo. Mi chiedo come verrà gestito. Come si finanziano progetti che potrebbero essere nuovamente distrutti dalla guerra?

La Banca è attiva in Ucraina da molto tempo. Dall'inizio della guerra abbiamo già investito 2 miliardi di euro nel Paese. È un'ottima notizia che la scorsa settimana i leader abbiano deciso di rafforzare lo strumento di sostegno per l'Ucraina. Questo darà maggiori garanzie e maggiore potenza di fuoco alla Bei per continuare a sostenere l'Ucraina e investire nella ricostruzione una volta terminata la guerra. Spero il prima possibile.

La Bei è conosciuta da molti anche come la "banca verde". Ci parli un po' dei suoi progetti e dei suoi numeri. Gli investitori sono ancora soddisfatti?

Sì, lo sono. L'anno scorso abbiamo investito 49 miliardi di euro nella transizione verde. È una cosa positiva. Definirci la banca del clima è davvero una buona descrizione. Abbiamo consolidato il nostro marchio e stiamo finanziando l'intero ciclo della transizione verde: dalla ricerca e sviluppo alla diffusione di tecnologie innovative fino al rafforzamento della rete. E ancora, la decarbonizzazione dell'industria pesante, l'efficienza energetica, le tecnologie net zero. Credo che questo sia il modo giusto per sostenere la transizione.

Oggi le grandi case automobilistiche ritardano il lancio di nuovi modelli elettrici, gli agricoltori protestano contro le normative ambientali e i populisti ignorano la politica climatica. Si tratta di un pericolo reale per il Green Deal?

Siamo in una fase di transizione, i cambiamenti sono dirompenti e comportano dei costi. È per questo che il settore pubblico, i politici, ma anche le istituzioni pubbliche come la Bei devono accompagnare questi settori. Dobbiamo sostenere il settore agricolo nell'intraprendere gli investimenti necessari. Dobbiamo sostenere l'industria pesante nell'apportare questi adeguamenti. Abbiamo bisogno che i cittadini abbiano accesso a tecnologie verdi a prezzi accessibili. È nostro dovere spiegare le cose e accompagnare le nostre economie e le nostre società, per colmare il divario di investimenti e assicurarci di cogliere le opportunità della transizione verde e digitale.

Il rapporto sugli investimenti della Bei mostra che le aziende europee hanno aumentato gli investimenti in settori come l'innovazione, l'efficienza energetica e la diversificazione della catena di approvvigionamento. Questo è positivo. Tuttavia, secondo il rapporto, c'è anche il rischio che l'Europa delle imprese sia divisa. Qual è il problema?

È chiaro che le aziende devono pensarci due volte prima di fare alcuni degli investimenti necessari. C'è un'incertezza molto elevata, una tensione geopolitica che limita anche la propensione al rischio delle aziende. Ed è per questo che la Bei ha un ruolo importante nel de-risking degli investimenti. Quando investiamo nell'idrogeno verde, o in una fabbrica di batterie circolari, rendiamo possibile questo progetto perché portiamo con noi altri investitori pubblici, ma anche investitori privati che vedono il ruolo della banca come un elemento molto importante di de-risking e di analisi tecnica. In una certa misura, noi confermiamo che si tratta di un progetto fattibile, di un buon progetto che sta mobilitando gli investimenti privati.

Ha parlato di tensioni geopolitiche. Molte persone a Bruxelles e nelle capitali dell'Ue temono il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Lei è tra questi?

Il 2024 è un anno importante. Miliardi di cittadini in tutto il mondo andranno alle urne, voteranno e decideranno quale futuro vogliono per la loro e per i loro figli, compresa l'Unione europea. Tra poco ci saranno le elezioni europee. Tutte queste elezioni avranno certamente un grande impatto sui nostri destini. Ma, soprattutto, credo che le elezioni dovrebbero portare a una forte unità degli europei, a un solido impegno a restare uniti e a rispondere insieme e in modo determinato alle sfide che ci attendono. Storicamente questa si è rivelata la strada giusta da seguire.

Ha virato elegantemente sulle elezioni europee. Non è preoccupata per l'esito delle elezioni presidenziali statunitensi?

Preferirei davvero rimanere fuori da qualsiasi considerazione politica come presidente della Banca europea per gli investimenti.

D'accordo. Una politica chiave a Bruxelles e in Europa è la competitività. Mi permetta di parlarne in relazione ad un tema che fa parte da tanto tempo delle ambizioni politiche dell'Ue, ovvero l'unione dei mercati dei capitali. Pochi giorni fa Consiglio e Parlamento hanno concordato una revisione delle norme sulle infrastrutture di mercato. È fiduciosa che si possa concludere entro quest'anno?

È un settore in cui lavoro da molti anni. Ho una lunga esperienza nel campo della regolamentazione finanziaria. L'Unione dei mercati dei capitali era una delle nostre priorità già 10-15 anni fa. Spero che nel prossimo mandato saremo in grado di avere un quadro giuridico aggiornato. Ma nel frattempo, in qualità di presidente della Banca europea per gli investimenti, ho già lanciato una serie di workstream in Parlamento per vedere come possiamo essere pionieri di alcuni strumenti finanziari. Strumenti che possano diventare elementi costitutivi di una vera e propria unione dei mercati dei capitali.

Lei ha appena iniziato il suo mandato qui alla Bei, in Lussemburgo. Dove vorrebbe che fosse l'Europa tra sei anni?

È una domanda molto difficile a cui rispondere, perché chi può sapere cosa accadrà nei prossimi sei anni? Basta guardare al passato e pensare a quello che abbiamo passato con la pandemia, la guerra, l'inflazione. Spero davvero che in futuro saremo in grado di rispondere in modo efficiente alle sfide che sicuramente dovremo affrontare. Spero che avremo ristabilito la pace ai nostri confini e che, guardando al passato, potremo pensare che questo è stato solo un breve periodo in cui guerra e distruzione hanno attanagliato l'Unione. Spero che vedremo anche un'economia e una società unite e più integrate all'interno dell'Unione europea. E, naturalmente, prosperità, benessere e felicità per i nostri figli e nipoti.