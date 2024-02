Il comico ucraino che riesce a fare umorismo sulla guerra

Il comico ucraino Dima Watermelon non vorrebbe altro che poter smettere di fare battute su Putin. Ma finché la guerra in Ucraina continuerà, sente di dover affrontare "l'elefante nella stanza"

Alcuni credono che l'umorismo sia sempre d'aiuto, ma non quando si parla del 24 febbraio 2022, giorno in cui la Russia ha invaso l'Ucraina. Il comico Dima Watermelon ha dichiarato: "Non credo che nessun ucraino dimenticherà mai dove si trovava in quel momento. È come chiedere agli americani dell'11 settembre".

Con una differenza sostanziale: per gli ucraini in gioco c'è la stessa esistenza come Stato sovrano. Dima, come gli altri, ricorda esattamente dove si trovava quel giorno: era a Monaco di Baviera, pronto per volare in Sudafrica, Paese di origine della moglie. Dima viveva a Berlino da diversi anni, dopo essersi trasferito dalla Finlandia dove aveva studiato.

Come si passa dall'informatica alla stand-up comedy?

Dopo aver terminato gli studi a Berlino e aver iniziato a lavorare nel settore informatico, l'attore ha iniziato con degli spettacoli di stand-up dal vivo. È stato allora che Dima è diventato un comico a tempo pieno e un habitué della vivace scena della stand-up comedy berlinese. Qui che avere un cognome come Watermelon aiuta: è il suo cognome ucraino Kabyh tradotto in inglese. Abbiamo incontrato Dima prima di uno spettacolo dal vivo in un noto locale comico di Neukölln, a Berlino Ovest.

In origine le battute politiche non erano proprio il genere di Dima. Ma le circostanze, anche nel mondo della risata, ti costringono ad adattarti.

Scherzare sulla guerra è affrontare "l'elefante nella stanza"

"Non ho mai voluto fare della comicità politica. Ma a causa della guerra sono stato costretto ad toccare il tema, il che è come affrontare l'elefante nella stanza. Quindi, ovviamente, sono finito a scrivere battute sul conflitto, sulla Russia e su Putin. L'umorismo è importante perché è una cosa che la gente ha sempre. Sai, puoi ridere e puoi sentirti meglio quando ridi", spiega.

E alcune delle sue battute sono invecchiate meglio di quanto avrebbe sperato. Quando ha iniziato a fare il comico, nel 2018, ha scherzato sul fatto che se qualcuno gli chiedeva la sua nazionalità, dato che viene dall'Ucraina, doveva prima verificare sul giornale le ultime notizie.

Durante il suo live, uno spettatore gli ha chiesto perché non si trovasse in Ucraina. Dima aveva perciò chiesto quell'uomo si potersi parlare in privato al termine dello show, che nel frattempo doveva continuare a beneficio di chi aveva pagato per godersi la performance.

Anche noi abbiamo posto a Dima una domanda simile prima che iniziasse la sua ora di comicità intitolata "Culturalmente inappropriata, alias sogno ucraino". Dima considera il quesito complicato, ma dice che se venisse arruolato e non ci fosse un'altra opzione, sì, certo, partirebbe. Anche se non è sicuro di quello che ha veramente da offrire. Ritiene che alcuni gruppi di persone non siano adatti all'esercito e gli artisti rientrano in questa categoria, ma ha ricevuto un addestramento militare di base come operatore radio per i sistemi spaziali aerei.

La città natale di Dima è Irpin, oggi tristemente nota a causa della guerra

E naturalmente la sua comicità è in una lingua straniera, l'inglese. Non ha mai fatto stand-up nella sua lingua madre, anche se è cresciuto bilingue in Ucraina: sua madre parlava ucraino e suo padre russo, ma lui ha sempre utilizzato l'ucraino.

Dima proviene dalla periferia orientale di Kiev, un luogo chiamato Irpin, oggi noto come uno dei fronti sui quali è stata arrestata l'avanzata russa nei primi mesi della guerra. quando glielo chiedevano, in passato, Dima nominava la localitpIrpin alla gente, perché non lo conosceva, diceva solo Kyiv. Ora è sulla mappa, come tanti altri luoghi dell'Ucraina che nessuno conosceva prima della guerra. Dima non è più tornato a Irpin dall'inizio della guerra.

Un cittadino ucraino a Irpin, il 24 maggio 2022 Vadim Ghirda/AP

As much I'd like to go there. I don't want to see it in my eyes and you know what I mean, because, it's like half of my hometown was destroyed. I grew up in Irpin and Bucha and watching pictures from Bucha was like, I couldn't sleep for 48 hours… Dima Watermelon Stand-up Comedian

"Vorrei che quei luoghi rimanessero belli nella mia testa, nella mia memoria. Non so quale sia la cosa giusta da fare", riflette.

"Prendere sul serio la guerra e fornire all'Ucraina più armi"

Una cosa di cui Dima è sicuro è che le persone in Occidente e in Europa non prendono abbastanza sul serio l'intera situazione: "Ho appena ascoltato Putin. Non stanno giocando, fanno sul serio. E l'idea che si fermeranno in Ucraina, che prenderanno la Crimea e il Donbass e si placheranno, non è vera perché la Russia è stata coerente con venti anni di accaparramento di terre, di ripristino dell'Impero russo, dell'ex Unione Sovietica".

Secondo Dima, l'Occidente deve essere molto più coinvolto e rendersi conto della gravità della situazione: "Spero che il mondo occidentale prenda questa guerra più seriamente e fornisca effettivamente all'Ucraina più armi e non solo gli avanzi".

La comunità ucraina è più unita che mai

Dima è in effetti molto pessimista sul futuro dell'Ucraina e anche dell'Europa. Ritiene che le cose possano solo peggiorare. La sua speranza è che lui, la sua famiglia e i suoi amici sopravvivano a questo incubo: "Una cosa che è cambiata è che gli ucraini sono diventati molto più uniti come nazione".

Anche altri grandi cambiamenti sono avvenuti nella sua vita: sua madre, ad esempio, è arrivata a Berlino come rifugiata. Anche loro sono oggi molto più vicini rispetto a prima dell'invasione.

Dima afferma che lo stereotipo delle persone che vogliono trasferirsi in Germania per ottenere benefici economici è falso. Chi arriva, soprattutto i più anziani come sua madre, non vogliono in realtà farlo. Non c'è piacere nel vivere in una città dove è molto difficile trovare una sistemazione come rifugiati, nella quale gli ostacoli burocratici sono così complicati da superare che molti preferirebbero tornare a casa.

Il comico scherza anche sul fatto che lei preferirebbe sentire le sirene di allarme anti-aereo piuttosto che affrontare la burocrazia tedesca ogni giorno.

"Putin ha solo la guerra da offrire ai russi, nient'altro"

Dima aggiunge che Putin può offrire ai russi solo la guerra e nient'altro. Non ha modo di fare retromarcia, né una via d'uscita, anche se gli venisse offerto un accordo di pace, secondo lui. E aggiunge: "Putin fa sul serio con i Paesi baltici". Dima pensa infatti che anche altri Stati siano sulla lista di Putin: "Odia la Polonia. Dobbiamo prenderlo sul serio".

E in uno dei suoi set scherza sul fatto che, essendo un comico ucraino, i pubblici dell'Europa occidentale e dell'Europa orientale hanno aspettative molto diverse quando si tratta del suo materiale e delle sue battute sulla Russia.

Dima sa che con l'inflazione e la conseguente crisi del potere d'acquisto, la qualità della vita quotidiana è peggiorata per la maggior parte dei cittadini, anche in Europa occidentale: "Ma almeno qui la gente non muore. Spero che la situazione si risolva magicamente. Ma sì, prendiamola sul serio, ragazzi".