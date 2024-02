Guerra in Ucraina: l'esercito russo accerchia Avdiivka

Di Sasha Vakulina

Continua l'offensiva delle forze russe contro la città di Avdiivka, nell'Ucraina orientale. L'approfondimento nella mappa di Euronews

La città di Avdiivka, nell'Ucraina orientale, è diventata "un obiettivo primario" delle forze militari di Mosca. È quanto ha riferito il ministero della Difesa britannico nella sua consueta valutazione dell'andamento della guerra in Ucraina.

Il report del ministero della Difesa britannico

"Nella città si stanno svolgendo combattimenti strada per strada mentre le truppe ucraine cercano di mantenere aperta la loro principale via di rifornimento in mezzo a intensi bombardamenti", ha riferito il ministero su X.

La mappa di Euronews analizza la situazione al fronte di Avdiivka.