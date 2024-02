Nella città più a sud della Striscia è rifugiata più della metà dei 2,3 milioni di abitanti dell'enclave palestinese ammassati in condizioni disumane al confine con l'Egitto. Il Cairo avverte Tel Aviv: qualsiasi operazione militare minerebbe l'accordo di pace tra i due Paesi

Giovedì una serie di attacchi aerei israeliani hanno ucciso almeno 13 personea Rafah, la città più a sud della Striscia di Gaza. Tra le vittime ci sono due donne e cinque bambini. Gli attacchi non sono arrivati solo dall'alto, ma anche dai carri armati, che hanno colpito alcune aree nella parte orientale della città, intensificando i timori di un imminente assalto di terra.

Mercoledì, infatti, dopo aver respinto la controproposta di cessate il fuoco di Hamas, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che il prossimo obiettivo dell'offensiva di terra sarà proprio Rafah. Nella città si rifugia più della metà dei 2,3 milioni di palestinesi di Gaza, schiacciata contro il confine con l'Egitto dall'avanzata israeliana e costretta a vivere in condizioni disumane.

Le organizzazioni umanitarie internazionali hanno denunciato che qualsiasi operazione militare a Rafah aggraverebbe quella che è già una catastrofe umanitaria: centinaia di migliaia di persone vivono ammassate in squallide tendopoli o in rifugi delle Nazioni Unite stracolmi, esposte alla fame e alle intemperie in condizioni igienico-sanitarie disastrose.

Il Cairo ha invece avvertito che qualsiasi operazione di terra o spostamento di massa attraverso il confine minerebbe il suo trattato di pace con Israele, che dura da quattro decenni.

Il bilancio delle vittime palestinesi di quattro mesi di offensiva israeliana, tra le più distruttive della storia recente, è di 27.840 persone, la maggior parte donne e bambini.

Le operazioni militari dell'Idf

Continuano i combattimenti e i bombardamenti nel centro della Striscia, soprattutto a Khan Younis e a Deir al Balah. L'esercito israeliano ha dichiarato che nelle ultime 24 ore le sue truppe hanno ucciso più di venti miliziani a Khan Younis. Ha inoltre riferito di aver arrestato decine di presunti militanti, tra cui due sospettati di essere coinvolti nell'attacco del 7 ottobre.

Le denunce delle agenzie Onu

Philippe Lazzarini, il commissario generale dell'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, ha denunciato su X come i militari israeliani continuino a impedire agli operatori dell'agenzia di accedere ad alcune aree nel nord della Striscia per portare cibo.

"L'ultima volta che ci è stato permesso consegnare del cibo era il 23 gennaio. Dall'inizio dell'anno metà delle nostre richieste per missioni umanitarie nel nord sono state rifiutate", ha scritto Lazzarini, sottolineando come l'Unrwa abbia "identificato profonde sacche di fame e di inedia" nell'area, con almeno 300mila persone sull'orlo della carestia.

L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha dichiarato che l'esercito israeliano sta demolendo infrastrutture civili per creare una zona cuscinetto all'interno della barriera di confine di Gaza, il che potrebbe costituire un crimine di guerra.

Un alto funzionario militare israeliano ha smentito questa affermazione: "Le nostre operazioni lungo il confine mirano a smascherare i tunnel. Non si tratta di una zona cuscinetto in questo momento".