Un uomo e una donna hanno attaccato armati di pistole il Palazzo di Giustizia di Istanbul martedì mattina. Gli agenti della sicurezza hanno ucciso i due assalitori, membri di un partito di estrema sinistra considerato terroristico in Turchia

Un attacco contro il principale tribunale di Istanbul in Turchia ha ucciso martedì una persona e ne ha ferite sei, oltre a causare la morte dei due assalitori.

Le telecamere di sorveglianza di una delle entrate del tribunale di Caglayan, nella parte europea della città, hanno ripreso lo scontro a fuoco con gli agenti della sicurezza e i passanti che cercano rifugio all'interno dell'edificio.

I due assalitori erano membri del Fronte rivoluzionario per la liberazione del popolo (Dhkp/C), responsabile di un attentato suicida contro l'ambasciata statunitense ad Ankara nel 2013 e del rapimento di un giudice nel 2015.

Istanbul, Erdogan: "La Turchia combatterà il terrorismo"

Turchia, Unione Europea e Stati Uniti considerano il Dhkp/C un'organizzazione terroristica.

"È successo intorno alle 10:30 o 11:00" ha detto una testimone "erano un uomo e una donna". La sorella della donna è comparsa in udienza mezz'ora circa dopo l'attacco, in un processo a suo carico per terrorismo.

"La Turchia continuerà a combattere i terroristi e chi li sostiene" ha commentato il presidente Erdogan.