Cile: almeno 51 morti per gli incendi boschivi

Di Euronews Agenzie: AP

Oltre cinquanta morti, più di mille abitazioni distrutte e ospedali evacuati a causa degli incendi che stanno devastando la zona centrale del Cile. I cittadini sono stati esortati a collaborare con i soccorritori

Almeno 51 persone sono morte e più di mille case sono state distrutte dagli incendi boschivi che hanno interessato un'area densamente popolata del Cile centrale. Lo ha fatto sapere ilpresidente Gabriel Boric, durante un discorso televisivo alla Nazione. Boricha detto che il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi mentre quattro grandi incendi bruciano nella regione di Valparaíso, dove i vigili del fuoco hanno faticato a raggiungere i quartieri più minacciati.

Boric ha esortato i cileni a collaborare con i soccorritori

"Se vi viene detto di evacuare, non esitate a farlo", ha detto. "Gli incendi stanno avanzando velocemente e le condizioni climatiche li hanno resi difficili da controllare. Ci sono temperature elevate, venti forti e bassa umidità", ha aggiunto Boric.

Il ministro degli Interni Carolina Tohá ha dichiarato sabato che 92 incendi forestali stavano bruciando nel centro e nel sud del Paese, dove le temperature sono state insolitamente alte questa settimana. Gli incendi più letali si sono verificati nella regione di Valparaíso, dove le autorità hanno invitato migliaia di persone a evacuare le loro case.

Nel frattempo, ai residenti delle aree più lontane dagli incendi è stato detto di rimanere a casa, in modo che le autopompe, le ambulanze e gli altri veicoli di emergenza possano circolare sulle strade con maggiore facilità. Tohá ha detto che due incendi vicino alle città di Quilpué e Villa Alemana hanno bruciato almeno ottomila ettari da venerdì. Uno degli incendi minacciava la città costiera di Viña del Mar, dove alcuni quartieri erano già stati duramente colpiti.

Evacuati case e ospedali a Valparaíso

Nella regione di Valparaíso sono stati allestiti tre rifugi e 19 elicotteri e più di 450 vigili del fuoco sono stati inviati nell'area per aiutare a combattere le fiamme, ha dichiarato Tohá.Gli incendi sono divampati su montagne difficili da raggiungere, come i quartieri costruiti in modo precario ai margini di Viña del Mar. I funzionari hanno segnalato blackout elettrici a causa degli incendi e Tohá ha detto che nella regione di Valparaíso è stato necessario evacuare quattro ospedali e tre case di cura per anziani. L'incendio ha distrutto anche due terminal di autobus, ha dichiarato il ministro degli Interni.

Il modello climatico El Niño ha causato quest'anno siccità e temperature più calde del solito lungo la parte occidentale del Sud America, aumentando il rischio di incendi boschivi. A gennaio, più di 17mila ettari di foreste sono stati distrutti in Colombia da incendi che hanno seguito diverse settimane di clima secco.