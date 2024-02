Intervenuto al forum organizzato dal Fronte popolare panrusso, il presidente russo ha fatto intendere di non avere l'intenzione di fare concessioni territoriali

Il presidente russo Vladimir Putin guarda oltre il conflitto, come se l'avesse già vinto, e annuncia i piani di Mosca per integrare i territori ucraini occupati entro i prossimi sei anni.

Lo riportano Ukrainska Pravda e l'Istituto per lo studio della guerra (Isw).

Intervenuto al forum "Tutto per la vittoria!", organizzato dal Fronte popolare panrusso, Putin ha accennato a iniziative a lungo termine, segno che il Cremlino non ha intenzione di fare concessioni territoriali.

Il presidente russo ha anche chiesto agli istituti di credito di non aver timore delle sanzioni occidentali e li ha invitati a potenziare le loro attività nei territori occupati per stabilirvi reti e referenti legati a Mosca.

La guerra sul campo

Nel frattempo, la geografia del conflitto in Ucraina vede la Russia avanzare su diversi fronti: a Kupyansk, tra le regioni di Luhansk e Kharkiv, dove Mosca cerca di controllare il nodo ferroviario Kupjansk-Uzlovoj, necessario per circondare la città.

Venerdì le forze russe hanno poi lanciato un attacco aereo nel centro di Kherson, ferendo due persone e danneggiando diversi edifici residenziali.

Anche ad Avdiivka, nella regione di Donetsk a sud di Bakhmut, le forze russe guadagnano terreno mentre gli ucraini sono recentemente avanzati nella zona di confine tra l'Oblast di Donetsk e Zaporizhia.

Secondo fonti vicine all'intelligence, le forze di Kiev stanno progettando di intensificare i loro attacchi sui siti delle infrastrutture russe, dopo una serie di attacchi con i droni su impianti energetici di Mosca.

Wagner nella guardia nazionale russa

Intanto, si torna a parlare di Wagner perché la guardia nazionale russa, nota come Rosgvardia, sta incorporando tre ex distaccamenti d'assalto della milizia nella sua prima formazione di corpi di volontari. A sostenerlo è il Ministero della Difesa del Regno Unito. Rosgvardia viene spesso indicata come "esercito privato" di Putin.

La Corte internazionale di Giustizia su ricorso ucraino

La Corte internazionale di giustizia ha dichiarato di essere competente a pronunciarsi sulla maggior parte degli aspetti di una denuncia presentata dall’Ucraina nel febbraio del 2022, pochi giorni dopo l’invasione russa.

Fra le motivazioni della cosiddetta "operazione speciale", il presidente Putin aveva addotto l'aggressione alle popolazioni russofone dell'Ucraina orientale, che - secondo il Cremlino - configurava il reato di genocidio. Un pretesto per attaccare, secondo Kiev, che denuncia la violazione della convenzione dell’Onu del 1948.

Nel pronunciamento del marzo 2022, la Corte aveva già intimato alla Russia di fermare l'offensiva, schierandosi così in modo non diretto con Kiev. Il Cremlino aveva dichiarato che la Corte non è competente. Una decisione sul merito della questione è attesa nel prossimo futuro.