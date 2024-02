Di Euronews

I famosi giardini botanici di Londra ospitano la più antica collezione di orchidee al mondo, risalente almeno al 1787. Quest'anno la mostra vuole sensibilizzare sul rischio di estinzione di molte specie della pianta

Parte il 3 febbraio l'annuale festival delle orchidee dei Royal botanic gardens di Kew, a Londra, e durerà fino al 3 marzo. Quest'anno la mostra trasporta i visitatori nelle terre del Madagascar con cinquemila orchidee, alcune delle quali rare.

L'esperienza non offre solo l'occasione di sfuggire per un po' al grigio e freddo inverno londinese, ma vuole sensibilizzare le persone sul rischio di estinzione di molte specie di orchidee.

Landy Rajaovelona, studiosa di orchidee in Madagascar, sottolinea che secondo la valutazione di conservazione dell'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), nel Paese circa il 76 per cento delle specie è in pericolo di estinzione. "Ciò significa che sono presenti in meno di cinque località del Madagascar. Sono seriamente minacciate", dice Rajaovelona.

I Kew Gardens ospitano una delle più antiche collezioni di orchidee tropicali viventi al mondo, risalente almeno al 1787. Possiede inoltre il più grande erbario di orchidee del mondo con la descrizione di quattrocentomila esemplari.