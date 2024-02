Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Studenti marciano ad Atene contro il progetto del governo conservatore greco di legalizzare le università private (1 febbraio 2024) - Diritti d'autore Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Proteste in varie città della Grecia contro il piano che autorizza le università private. Per i manifestanti danneggerebbe il sistema pubblico e l'accesso agli studi delle fasce più deboli. Il governo Mitsotakis vuole invece trattenere i cervelli in fuga