Sono stati avviati dagli Stati Uniti e le autorità irachene i primi colloqui per porre fine alle operazioni avviate nel 2014 per combattere il sedicente Stato islamico in Iraq

Funzionari e militari iracheni e statunitensi si sono incontrati a Baghdad per il primo round di colloqui che potrebbero porre fine alla presenza della coalizione militare internazionale in Iraq. La Coalizione è stata creata nel 2014, quando gli Stati Uniti sono “tornati”, dopo aver lasciato il Paese nel 2011, per aiutare gli iracheni a combattere i militanti dell’Isis. Da quando l’Isis è stato sconfitto, a Baghdad si è ripetutamente insistito per il ritiro delle truppe straniere.

Si valuta la minaccia dell'Isis in Iraq

Il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani ha dichiarato in una nota di aver promosso "l'inizio del primo ciclo di dialogo bilaterale tra l'Iraq e gli Stati Uniti per porre fine alla missione della Coalizione in Iraq".

Gruppi di lavoro composti da funzionari militari iracheni e della coalizione valuteranno “la minaccia dell'Isis, i requisiti operativi e ambientali e le capacità delle forze di sicurezza irachene” e una commissione militare superiore “lavorerà per stabilire le condizioni condizioni per la transizione della missione in Iraq”, si legge in una nota rilasciata dalla Coalizione.

La Resistenza islamica in Iraq colpisce le basi Usa

La situazione si è aggravata sullo sfondo della guerra a Gaza. Dalla metà di ottobre, le basi militari statunitensi in Iraq e in Siria, dove sono presenti circa 2.500 militari, sono state prese di mira da un gruppo chiamato "Resistenza islamica dell'Iraq". Secondo il Pentagono, da allora si sono verificati più di 150 attacchi, che hanno causato decine di feriti. Il gruppo ha rivendicato le azioni, spiegando che sono una risposta al supporto di Washington a Israele nella guerra contro Hamas.

In cambio gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi delle milizie, compresi alcuni legati alle Forze di mobilitazione popolare, una coalizione composta principalmente da gruppi paramilitari sciiti e sostenuti dall’Iran che è ufficialmente sotto il controllo dell’esercito iracheno. Ma nella pratica funziona in gran parte da solo. Le autorità irachene hanno criticato gli attacchi statunitensi, sostenendo che costituiscono una violazione della sovranità dell'Iraq.

Secondo gli Stati Uniti, i colloqui sulla creazione di un comitato per decidere quando porre fine alla missione della coalizione erano già in corso prima del 7 ottobre e la decisione non è correlata agli attacchi.La Resistenza islamica in Iraq si è comunque presa il merito della decisione in una dichiarazione, affermando che essa “dimostra che gli americani capiscono solo il linguaggio della forza”. Ha promesso di continuare i suoi attacchi.