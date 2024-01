Fatima Shbair/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Palestinesi fuggono dall'offensiva israeliana a Khan Younis, nella Striscia di Gaza (27 gennaio 2024)

Anche la Francia si aggiunge alla lista dei donatori, inclusa l'Italia, che hanno sospeso i fondi all'agenzia dell'Onu per il soccorso dei palestinesi. Si negozia a tutti i livelli, anche per un cessate il fuoco in cambio della liberazione di altri ostaggi: non c'è ancora un accordo, secondo Israele