Al via il Carnevale di Venezia

Di Euronews

Sabato 27 gennaio è iniziato il periodo del Carnevale di Venezia. Numerosi gli eventi in programma

Il Carnevale di Venezia ha preso il via sabato 27 gennaio, anche se i festeggiamenti sono stati in qualche modo in sordina. A causa della coincidenza con il Giorno della Memoria, gli organizzatori hanno deciso di limitare gli eventi della giornata inaugurale, che si è svolta in un tempo caratterizzato dalla foschia.

Quest'anno il Carnevale è dedicato a Marco Polo, probabilmente il più famoso veneziano mai vissuto nella storia. Nel 2024 ricorrono i 700 anni dalla sua morte. Il suo "Libro delle meraviglie" ha avuto nel corso del tempo un enorme impatto sul modo in cui gli europei hanno percepito il mondo nel tardo Medioevo, nonostante i dubbi sulla veridicità di molti dei fatti descritti.

Torna il corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali

Oggi, domenica 28 gennaio, ritorna l’atteso corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali, realizzato in collaborazione con il Coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e capitanato dalla mitica “Pantegana” di cartapesta.

Un grande corteo di imbarcazioni a remi mascherate e condotte da vogatori in costume si radunerà nei pressi di Punta della Dogana e raggiungerà la zona di Rialto, dove una colorata coreografia di colori avvolgerà il Ponte di Rialto prima della festa in Erbaria, per dare un simbolico “via” ai festeggiamenti del Carnevale di Venezia 2024, il cui programma completo, giorno per giorno, è online sul sito ufficiale dell'evento.