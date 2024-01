Tennis, Aryna Sabalenka trionfa all'Australian Open

Di Euronews

La tennista bielorussa Tennis, Aryna Sabalenka ha vinto la finale dell'Australia Open, battendo la cinese Zheng in due set. Domenica l'atteso match tra Sinner e Medvedev

La bielorussa Aryna Sabalenka si è confermata campionessa a Melbourne, battendo in due set la rivale cinese Zheng Qinwen e aggiudicandosi gli Australian Open, con il risultato di 6-3, 6-2.

Per la tennista bielorussa due vittorie in tre finali del Grande Slam

La tennista numero 2 del mondo ha condotto il match senza particolari patemi d'animo, strappando il servizio alla Zheng già al secondo game, e conquistando il primo set in 33 minuti. Il secondo set è iniziato con un altro break, che ha consentito alla Sabalenka di mantenere il dominio fino al termine dell'incontro.

La tennista cinese, numero 12 del mondo, tuttavia, si è arresa dopo che, sul 5-2 nel secondo set e con il punteggio di 40-0 nell'ultimo game, la Sabalenka aveva sciupato una serie di match point.

La tennista bielorussa conferma dunque il suo momento di forma, dopo aver conseguito due vittorie in tre finali del Grande Slam, il tutto nel giro di tredici mesi. Si tratta della prima donna, dopo Victoria Azarenka, nel 2012 e nell'anno successivo, a vincere due volte gli Australian Open.

La finale maschile Sinner-Medvedev in programma domenica 28

La ventunenne Zheng era invece al suo debutto in una finale importante e per la prima volta in questo torneo giocava contro un'avversaria classificata tra le prime 50 nel ranking mondiale.

È in programma per domenica 28 gennaio l'attesissima finale del torneo maschile, che vedrà in campo l'italiano Jannik Sinner e il russo Medvedev. Il match comincerà alle 9.30 ora italiana.