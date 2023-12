Di Euronews

La due volte vincitrice del Grande slam è stata bandita dal tennis per quattro anni, fino al 2026, ma spera che il Tribunale arbitrario dello sport annulli la sentenza

La due volte campionessa del Grande slam Simona Halep è stata bandita dal tennis per quattro anni fino al 2026, ma spera che la sentenza venga presto annullata dal Tribunale arbitrale dello sport.

L'udienza per il suo caso è stata fissata a febbraio, dopo che l'International tennis integrity agency ha stabilito che ha deliberatamente assunto farmaci per migliorare le prestazioni.

Secondo Halep il verdetto è sbagliato.

"È molto chiaro che si è trattato di una contaminazione. Tre giorni prima dell'esame delle urine positivo, ero negativa al sangue e alle urine. Quindi mi è stato detto fin dall'inizio che si trattava di una quantità estremamente bassa di questa sostanza, una sostanza vietata, e in quei tre giorni non avrei potuto doparmi. Non era mia intenzione e non lo è mai stata quella di fare qualcosa di sbagliato o di irrispettoso nei confronti di questo sport, perché l'ho sempre rispettato e gli ho dedicato la mia vita. I miei principi non sono questi, quindi non ho pensato di imbrogliare nel tennis", ha detto Halep ai microfoni di Euronews.

Il mese scorso c'è stato un altro colpo di scena quando il suo allenatore Patrick Mouratoglu ha ammesso, dopo un anno di silenzio, che il suo team tecnico era responsabile della somministrazione di una sostanza contaminata alla Halep.

La tennista ha espresso grande sollievo per questa rivelazione, che potrebbe rivelarsi cruciale per il suo ritorno in campo.

"È per questo che si assumono persone, perché si ha bisogno di informazioni, di essere migliori. Quindi ho sempre avuto fiducia in questo e la mia fiducia si è un po' incrinata in questo momento. E in futuro non so come sarà, se potrò fidarmi di nuovo. E probabilmente devo imparare, perché questo è il mio principio nella vita: se assumi qualcuno e lavori con quella persona, devi fidarti", ha detto.

