Di Euronews

Il gigante svedese dei mobili IKEA si prende gioco di uno scandalo politico in Portogallo con una nuova e sfacciata campagna pubblicitaria.

Sui social sono fioccate critiche scandalizzate e complimenti divertiti dopo il lancio di una nuova campagna pubblicitaria ideata da Ikea, il colosso dei mobili svedese. Sui manifesti, che pubblicizzano una libreria, si legge: "ottima per conservare i libri. O 75.800€".

L'annuncio fa riferimento al recente scandalo politico che ha portato alle dimissioni del primo ministro portoghese e al denaro che il suo ex capo di gabinetto aveva nascosto in una libreria.

**

Il denaro è stato scoperto durante le perquisizioni nella residenza ufficiale del primo ministro nell'ambito dell'operazione "Influencer" nel novembre dello scorso anno. Il premier António Costa è stato arrestato dalla polizia e poi si è dimesso, in quello che si è rivelato uno strano caso di scambio di persona.

Alcuni sui social hanno trovato la pubblicità divertente, altri invece hanno criticato IKEA, accusando l'azienda svedese di aver fatto dichiarazioni "politiche".

In realtà, non è la prima volta che il marchio si lancia in pubblicità a tema politico in Portogallo. I manifesti precedenti hanno parlato di inflazione e di "geringonça", un termine critico per descrivere il governo di coalizione guidato da António Costa nel 2015.

In un comunicato, IKEA ha dichiarato di fare "parte della vita quotidiana dei portoghesi da 20 anni. Ci piace sviluppare campagne che riflettano la loro vita reale. La loro routine, le loro conversazioni, le loro discussioni, più o meno accese, e lo stesso umorismo con cui spesso affrontano gli argomenti più seri", si legge nel comunicato stampa.

Tuttavia, IKEA ha anche negato di avere "qualsiasi intenzione" di contribuire "al dibattito partitico e all'attuale contesto pre-elettorale del Paese".