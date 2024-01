Di Philip Crowther

Il corrispondente Philip Crowther spiega le conseguenze della vittoria di Donald Trump alle primarie repubblicane in New Hampshire

Seconda vittoria su due per Donald Trump: dopo il successo in Iowa i cittadini del New Hampshire hanno votato per l'ex presidente degli Stati Uniti alle primarie repubblicane nello Stato sulla costa nord-orientale.

