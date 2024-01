Germania: il partito è razzista, non prende finanziamenti pubblici

La decisione di bloccare i fondi pubblici al partito di estrema destra Die Heimat è della Corte Costituzionale tedesca

In Germania la Corte costituzionale ha deciso di bloccare i finanziamenti pubblici al partito di estrema destra Die Heimat per i prossimi sei anni.

Nella motivazione dell'Alta Corte si legge che lo stop ai finanziamenti è stato deciso perché Die Heimat mira a compromettere o distruggere i valori fondamentali della libertà e della democrazia.

Un partito razzista non può ricevere fondi pubblici

La decisione unanime risponde al fatto che la concezione politica del partito è incompatibile con la "garanzia della dignità umana definita dalla Costituzione tedesca", ha dichiarato il vicepresidente della Corte.

A portare il partito in un'aula di giustizia è stato l'esecutivo tedesco, così come le camere bassa e alta del parlamento. La Corte ha valutato una serie di prove che dimostrano che Die Heimat, precedentemente chiamato NPD, si configura come un'organizzazione razzista con un'ideologia anti-musulmana e antisemita e con il suo rifiuto delle persone transgender.

La pressione della piazza contro l'estrema destra

La pressione nelle strade contro l'estrema destra è aumentata, dopo che sono venuti alla luce gli incontri segreti dei membri di Alternativa per la Germania (AfD) per espellere milioni di immigrati dal Paese.

Die Heimat ("La Patria") è stato fondato nel 1964. Fino al 2023 era conosciuto col nome di Partito Nazionaldemocratico di Germania (NPD).