Regno Unito: cane trovato con sei zampe torna a camminare

È andata a buon fine l'operazione al cane nato con sei zampe abbandonato lo scorso settembre in un parcheggio in Galles. Per l'animale era stata avviata una campagna di donazione che ha raggiunto le 15mila sterline

Un piccolo cane nato con sei zampe è tornato a camminare normalmente. I veterinari britannici ha fatto sapere di aver portato a termine la singolare operazione di rimozione di un paio di arti in eccesso dell'animale. L'esemplare di Spaniel nata con diversi difetti è stata trovata lo scorso settembre abbandonata in un parcheggio Pembrokeshire, in Galles. Il rifugio Greenacres Rescue l'ha adottata e l'ha chiamata "Ariel" con il riferimento alla Sirenetta "perché l'appendice aggiuntiva con due zampe all'estremità sembrava una pinna".

I nuovi proprietari sono riusciti a raccogliere 15mila sterline per un'operazione che le ha ridato un aspetto normale. Sabato è stata dimessa dal reparto post-operatorio. I proprietari riferiscono che "sta benissimo" e non ha problemi a usare le quattro zampe, dato che gli arti in eccesso sembravano comunque non servire a nulla.