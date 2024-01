Pakistan: allarme inquinamento a Lahore

Di Euronews

Destano molta preoccupazione i livelli di inquinamento a Lahore, una delle città più densamente popolate del Pakistan. Per gli esperti sarebbero necessari interventi in collaborazione con l'India, ma i rapporti conflittuali tra i due Paesi non lo permettono

Non si vede quasi nulla a distanza di un braccio: questa è la Lahore di oggi, una delle più grandi città del Pakistan. All'inizio di questa settimana, l'indice di qualità dell'aria ha superato il valore di 222, il che significa che è 22,2 volte peggiore della linea guida dell'Oms sulla qualità dell'aria.

Perché Lahore è la più inquinata del Paese

Lahore si trova in un cosiddetto "capannone dell'aria": è un'area densamente popolata e densamente industrializzata, dalla quale, a causa delle condizioni naturali, l'aria inquinata non può uscire facilmente. Quindi la città non è raramente soggetta ad aria inquinata, ma questa volta è una delle peggiori di sempre. Le autorità hanno esaurito i mezzi per alleviare la situazione. A dicembre hanno persino cercato di organizzare una pioggia artificiale, per la prima volta nella storia del Pakistan, ma non ha avuto alcun effetto significativo.

Appelli della popolazione in vista delle elezioni

Lo smog tossico ha ammalato decine di migliaia di persone negli ultimi mesi. I voli sono stati cancellati. Mentre mancano due settimane alle elezioni generali in Pakistan, in programma il 8 febbraio, i cittadini si appellano ai politici affinché facciano qualcosa. Gli elettori non possono fare a meno di notare, però, che solo pochi politici che hanno buone possibilità promettono investimenti su clima ed ecologia.

Il ruolo dell'India nell'inquinamento in Pakistan

Gli esperti sostengono inoltre che solo la cooperazione internazionale con la vicina India potrebbe avere un effetto reale, poiché due Paesi densamente popolati si "scambiano" l'inquinamento dovuto ai flussi d'aria. Ma tenendo conto delle relazioni bilaterali, questo è difficilmente possibile.