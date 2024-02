Di Euronews

Reportage di Euronews dal campo profughi Tegel, in Germania. Può ospitare fino a 7mila persone

E' una stretta senza precedenti sull'immigrazione quella messa in atto dal governo tedesco.

Il reportage di Euronews da Berlino, per raccontare la situazione dei migranti ospitati a Tegel, un ex aeroporto oggi convertito nel più grande campo profughi tedesco.

Può ospitare fino a settemila persone. Aperto nel 2022 per accogliere i rifugiati ucraini in fuga dagli attacchi russi, si sta riempiendo rapidamente, anche a causa dell'evidente aumento delle richieste d'asilo, nel 2023 cresciute di oltre il 50 per cento.

Le rivelazioni su un piano di deportazioni di massa discusso tra estrema destra e Neo-nazisti ha scatenato un'ondata di proteste.