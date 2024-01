Di Euronews

Al valico di frontiera di Siret, in Romania, i camion provenienti dall'Ucraina non possono entrare e solo 10 camion all'ora lasciano il Paese. Gli agricoltori protestano contro il grano a basso costo, che secondo loro li avrebbe portati sull'orlo della bancarotta

Da giorni gli agricoltori rumeni bloccano il valico di frontiera di Siret con l'Ucraina. Accusano il governo di Bucarest di aver chiuso un occhio sulle importazioni di grano a basso costo dall'Ucraina che secondo loro li hanno portati sull'orlo della rovina.

"Ridurre le tasse sul diesel"

Angelica Gradinaru è un'agricoltrice della regione di Suceava. "Non lasciateci tenere il grano qui e non permettete questa concorrenza", chiede Gradinaru. "Lasciateci mantenere i prezzi del grano. Dovremmo piuttosto abbassare le tasse sul gasolio e concedere i sussidi in tempo. Non solo promesse, promesse, promesse".

Negli ultimi quattro giorni, 130 camion sono passati dalla dogana ma sono stati fermati poche centinaia di metri più avanti. Gli autisti ucraini ricevono tè e cibo, ma non possono trasportare le loro merci.

L'accordo con i manifestanti

Il generale di brigata Ionel Postelnicu della polizia di Suceava spiega come "stiamo scortando i nove camion e il decimo, come negoziato con i manifestanti, sarà quello con il pesce fresco proveniente dalla Polonia, che è parcheggiato qui ".

Secondo il governo romeno - in seguito a precedenti denunce - dallo scorso ottobre non sono state effettuate importazioni di grano dall'Ucraina via terra, ma solo attraverso il porto di Costanza.