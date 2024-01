Cosa c'è dietro alla virata dei Paesi Bassi verso l'estrema destra?

L'inviata di Euronews Valérie Gauriat ha cercato le risposte a Rotterdam, la seconda città più grande dei Paesi Bassi e una di quelle in cui il leader populista Geert Wilders ha ottenuto i risultati migliori alle ultime elezioni

Incarnazione dell'estrema destra nei Paesi Bassi, Geert Wilders, leader del Partito per la Libertà (Pvv), è arrivato primo alle elezioni legislative dello scorso novembre con il 23% dei voti. Wilders ha ottenuto un sostegno senza precedenti in un clima di profonda crisi economica e sociale, che molti imputano al governo uscente.

Questa puntata di Witness vi porta a Rotterdam, la seconda città più grande dei Paesi Bassi e una di quelle in cui il leader populista ha ottenuto i risultati migliori alle ultime elezioni. "Tutto diventa sempre più costoso. Tutto ti viene tolto. E la gente ha paura. Vogliamo sentire parlare di qualcosa di diverso dalla povertà e dai tagli di bilancio. Se Wilders pensa di poter sistemare le cose, per me va bene", dice Rashma, titolare di un negozio di abbigliamento che di recente ha visto calare il suo giro d'affari.

L'inflazione, soprattutto per quanto riguarda i prezzi di cibo ed energia, sta colpendo duramente. "La povertà è davvero un problema crescente, anche tra i lavoratori", dice John, la cui piccola associazione di beneficenza raccoglie cibo e beni di prima necessità che consegna alle famiglie disagiate di un quartiere popolare di Rotterdam.

Caroline, una delle sue beneficiarie e madre single di quattro figli, dice che non potrebbe farcela senza il suo aiuto. È tra coloro che contano su Geert Wilders per vedere uscire il Paese dalla recessione. Secondo Caroline la sua posizione anti-immigrazione è parte della soluzione. "Cambierà molte cose - dice Caroline -. Il Paese è già pieno. Gli olandesi vogliono aiutare tutti, ma prima devono aiutare il proprio Paese".

Non avendo una maggioranza parlamentare, Wilders deve ancora assicurarsi il sostegno di altri partiti per formare un governo di coalizione. Conosciuto per la sua retorica anti-immigrazione, islamofobica, euroscettica e scettica nei confronti del clima, il leader del Pvv ha dovuto ammorbidire la sua retorica e abbandonare i piani per vietare le moschee, il Corano, le scuole islamiche e l'uso del burqa e del niqab nei Paesi Bassi.

Secondo l'imam della moschea Essalam di Rotterdam, una delle più grandi d'Europa, non è abbastanza per rassicurare la comunità musulmana. "Dopo le elezioni la violenza e la discriminazione nei confronti dei musulmani qui nei Paesi Bassi sono aumentate drasticamente - afferma l'imam -. Ora vediamo persone che si chiedono se sono ancora le benvenute qui e pensano di lasciare il Paese, verso Paesi in cui i loro figli possano crescere in un ambiente sano".