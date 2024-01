Aerei ghiacciati in Germania - Diritti d'autore Associated Press

Di Euronews

In Germania voli cancellati per paura che gli aerei si ghiaccino, circolazione stradale parzialmente interrotta nel sud a causa del maltempo e treni in ritardo per la forte neve e la pioggia gelata