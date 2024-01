Il reportage di Euronews dopo il disastro ecologico sulle coste della Galizia, nel nord-ovest della Spagna, dove milioni di pellet di plastica sono stati persi in mare

PUBBLICITÀ

La Guardia Costiera galiziana è a lavoro insieme a decine di volontari per salvare l'Oceano Atlantico e le spiagge della Galizia, nel nord-ovest della Spagna, da milioni di pellet di plastica persi in mare lo dicembre scorso.

Il reportage di Euronews a bordo di una imbarcazione della Guardia Costiera della Galizia per cercare i sacchi di pellet ancora nell'Atlantico ma intatti. Il nostro corrispondente ha raggiunto i ricercatori dell'Istituto spagnolo di Oceanografia per parlare dei rischi per l'uomo e l'ambiente di incidenti come quello avvenuto in Galizia. Grazie a dei test effettuati dal servizio di ispezione e controllo della Guardia Costiera della Galizia sui pesci, i campioni analizzati non contengono pellet di plastica.

Cosa è successo nell'Oceano Atlantico

Lo scorso 8 dicembre la nave Toconao della Maersk ha perso 6 container al largo di Viana do Castelo mentre si trovava in acque portoghesi. Uno dei container conteneva sacchi da 25 kg di pellet di plastica, di proprietà della società Bedeko Europe. Le forti correnti della zona dell’Atlantico hanno poi trasportato i pellet verso le Rías Baixas galiziane.