Mohammed Dahman/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Di Euronews

Le Nazioni Unite lanciano l'allarme per la situazione nella Striscia. Secondo l'Unicef, un'epidemia di diarrea potrebbe mettere a rischio la vita dei bambini a Gaza. La tensione resta altra in Medio Oriente: nuovi attacchi da Israele verso le roccaforti di Hezbollah in Libano