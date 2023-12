Capodanno: massima allerta in Francia per il rischio attentati

Di Euronews

La Francia si prepara a celebrare l'inizio del nuovo anno aumentando il numero di agenti in strada durante i festeggiamenti. Il ministro dell'Interno Darmanin fa sapere che saranno impiegati anche i droni per garantire la sicurezza dei cittadini

Tutto pronto in Francia per festeggiare il Capodanno. Già da sabato la presenza della polizia è stata rafforzata nelle strade vicino all'Arco di Trionfo a Parigi. Per la notte di Capodanno la sicurezza sarà massima in tutta la Francia, con novantamila agenti delle forze dell'ordine dispiegati.Di questi, seimilasaranno a Parigi, dove il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha dichiarato che si prevede che oltre 1,5 milioni di persone parteciperanno ai festeggiamenti sugli Champs-Elysees.

Darmanin: "Minaccia terrorista per cosa sta accadendo in Israele e Palestina"

Parlando in una conferenza stampa, Darmanin ha parlato di una "minaccia terroristica molto elevata" a causa, in parte, di "ciò che sta accadendo in Israele e Palestina", riferendosi alla guerra tra Israele e Hamas. Darmanin ha detto che per la prima volta la polizia potrà utilizzare i droni come parte del lavoro di sicurezza, e che saranno impiegati anche decine di migliaia di vigili del fuoco e cinquemila soldati.

Festeggiamenti a tema Olimpiadi: resta la paura per gli attacchi estremisti

I festeggiamenti per il Capodanno a Parigi saranno incentrati sui Giochi Olimpici di Parigi 2024, con DJ set, fuochi d'artificio e proiezioni video sull'Arco di Trionfo. Ma restano vivi nella memoria dei francesi gli attacchi degli estremisti islamici, come quello al Batclan del 2015, quando gli aggressori invasero la sala e spararono sulla folla, uccidendo 130 persone.

Allerta alta a Parigi dopo l'attacco del 2 dicembre

La sfida della sicurezza in vista delle Olimpiadi è stata evidenziata di recente quando un turista è stato ucciso **lo scorso 2 dicembre in un attacco con coltello vicino alla Torre Eiffel.**L'attacco con il coltello ha destato preoccupazione in Francia e all'estero per la sicurezza dei Giochi che inizieranno il 26 luglio, tra poco meno di sette mesi. Ma le forze dell'ordine sembrano desiderose di mostrare una Parigi pronta per la sicurezza.