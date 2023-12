Un profilo psicologico fragile e instabile ma lucido. Questo è il quadro descritto dagli inquirenti già nel corso del suo primo periodo di detenzione, dopo la condanna a cinque anni per aver aderito allo Stato islamico. Avrebbe dovuto seguire una cura psichiatrica, interrotta nel 2022

Attimi di terrore quelli vissuti a Parigi nella sera di sabato 2 dicembre, dove un turista è morto dopo essere stato colpito con un coltello e con un martello mentre passeggiava.La vittima, un ragazzo di 23 anni che aveva la doppia nazionalità tedesca e filippina, è morta non lontano dalla Tour Eiffel, dopo aver ricevuto senza successo le cure del pronto soccorso.

La polizia ha arrestato Armand Rajabpour Myiandoab, un 26enne francese di origine iraniana, che ha aggredito anche altre due persone a colpi di martello durante l'inseguimento. Un uomo di 66 anni proveniente dal Regno Unito è stato colpito con violenza alla testa riportando gravi danni all'occhio destro. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita. Anche altro uomo di 60 anni che camminava con moglie e figlio, di nazionalità francese, è stato colpito allo zigomo con il martello.

L'aggressore aveva giurato fedeltà allo Stato islamico in un video online ed era già schedato "S", ad alto rischio di radicalizzazione. L'uomo ha minacciato davanti agli agenti di far esplodere una cintura esplosiva gridando "Allah Akbar" prima di essere neutralizzato con un taser. MaRajabpour Myiandoab non aveva addosso alcun esplosivo e gli inquirenti sospettano che cercasse di farsi uccidere dagli agenti.

Il procuratore nazionale antiterrorismo Jean-Francois Ricard ha dichiarato che il sospettato era già stato condannato per terrorismo nell'ambito di una precedente indagine giudiziaria che "ha dimostrato che proveniva da una famiglia priva di impegno religioso e che si è convertito all'Islam all'età di 18 anni nel 2015, aderendo rapidamente all'ideologia estremista islamica". Arrestato nel 2016 con l'accusa di aver pianificato un attacco nel quartiere La Défense, nell'ovest di Parigi, che non è riuscito a portare a termine. La successiva condanna nel 2018 era arrivata in particolare per la sua decisione di unirsi allo Stato islamico. È stato rilasciato nel 2020 dopo aver scontato quattro anni di carcere.

La polizia sul luogo dell'attentato DIMITAR DILKOFF/AFP or licensors

Terrorismo e fondamentalismo

Nato il 21 marzo 1997 a Neuilly-sur-Seine l'uomo era già stato condannato a cinque anni di reclusione con l'accusa di terrorismo, il 16 marzo 2018 ed e****ra in contatto con diversi jihadisti. Tra questi, Larossi Abballa, che il 13 giugno 2016 ha ucciso una coppia di poliziotti a Magnanville, nell'Île-de-France. Rajabpour Myiandoab aveva legami anche con Abdoullakh Anzorov, l'assassino di Samuel Paty, il professore ucciso il 16 ottobre 2020 vicino alla scuola dove insegnava, a Conflans-Sainte-Honorine.

Secondo le dichiarazioni di Ricard, le motivazioni ideologiche di Armand Rajabpour-Myiandoab appaiono chiare a sufficienza per giustificare l'apertura di un'indagine giudiziaria per "omicidio, tentato omicidio e associazione a delinquere in relazione a un'impresa terroristica".

Nelle ultime settimane Rajabpour Myiandoab aveva fatto numerosi riferimenti alla situazione nella Striscia di Gaza e alla Palestina in generale, dicendosi stanco di veder morire i musulmani, secondo la Procura nazionale antiterrorismo.

il presidente francese Emmanuel Macron: Esprimo tutte le mie condoglianze alla famiglia e ai cari del cittadino tedesco morto questa sera durante l'attacco terroristico a Parigi e penso con commozione alle persone attualmente ferite e in cura

Un profilo psicologico già definito dagli esperti "instabile". Il quotidiano Le Monde riporta come l'attentatore fosse in cura con dei neurolettici durante il periodo della detenzione e dopo il suo rilascio ma ha interrotto il trattamento nel marzo 2022. Durante il processo del 2018, la madre ha raccontato come il figlio, che ha descritto come timido e manipolabile, sia caduto nella "setta" dell'EI. Gli inquirenti in passato hanno comunque ritenuto che il ragazzo fosse consapevole a sufficienza delle sue scelte, non individuando nel disturbo della personalità di cui soffriva una scusante valida.

Rajabpour Myiandoab ha più volte affermato in passato, davanti agli inquirenti, di essersi "de radicalizzato". Nel marzo 2016 aveva dichiarato di non essere più musulmano. Durante la prima custodia della polizia ha spiegato che ha passato "otto mesi a radicalizzarmi, forse non ne sono uscito, ho ancora dei postumi. Ho ancora pensieri oscuri, ammetto che l'attentato di Nizza non mi è dispiaciuto".

L'allerta per terrorismo in Francia resta alta. L'attacco è avvenuto dopo che a ottobre un sospetto terrorista di 20 anni è entrato nella sua vecchia scuola superiore, ad Arras, nel nord della Francia, e ha pugnalato a morte un insegnante di francese, ferendo altre tre persone. Il 57enne è morto per diverse ferite al collo. La Francia è stata oggetto di numerosi attacchi terroristici negli ultimi dieci anni.