Di Euronews

Il neoministro degli Esteri polacco incontra Kuleba e Zelensky. Sikorski ribadisce l'appoggio di Varsavia a Kiev. Primi passi per risolvere la crisi dei camionisti polacchi al confine con l'Ucraina

La Polonia è al fianco dell'Ucraina "in questa lotta titanic****a", ha assicurato il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, che ha visitato Kiev nel suo primo viaggio all'estero dopo essere stato rinominato ministro e ha incontrato ha incontrato l'omologo ucraino Dmytro Kuleba e il presidente Volodymyr Zelensky.

"L'Occidente è più forte della Russia"

Sikorski ha invitato l'Occidente a mobilitare la propria economia per combattere la Russia, "perché i Paesi occidentali messi insieme sono 20 volte più potenti della Russia dal punto di vista economico, ma il Cremlino ha spostato la propria economia in modalità guerra", ha detto Sikorski che era già stato ministro degli Esteri di Varsavia dal 2007 al 2014. Durante la conferenza stampa congiunta con Kuleba, è suonato l'allarme antiaereo. Sikorski ha osservato che questo allarme "è il motivo per cui sono qui".

In arrivo un piano per sbloccare la crisi dei camionisti al confine tra Polonia e Ucraina

La relazione tra Kiev e Varsavia è molto delicata dallo scoppio della crisi al confine, dove i camionisti polacchi continuano a bloccare il passaggio dei loro colleghi ucraini. Kuleba ne ha parlato con Sikorski, definendo la situazione "inaccettabile e dannosa". Lo stesso giorno, il ministero ucraino dello Sviluppo Comunitario ha annunciato un accordo con la Polonia, che include "un piano" per sbloccare il confine.

Da quanto è emerso, i funzionari di Varsavia "parleranno" con i manifestanti nel tentativo di convincerli. "La questione delle modifiche all'attuale accordo sullaliberalizzazione del trasporto merci non è in discussione", ha concluso il ministero ucraino accogliendo con "favore il desiderio di dialogo del governo polacco per sbloccare il confine e la sua disponibilità a lavorare su soluzioni che facilitino la libera circolazione delle esportazioni e delle importazioni attraverso il confine", ha detto il ministero.