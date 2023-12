Iniziata l'estrazione della lotteria di Natale al Teatro Real di Madrid. In Italia diminuite le vendite dei biglietti: quello vincente sarà annunciato il 6 gennaio

PUBBLICITÀ

Da secoli "El Gordo", la lotteria di Natale spagnola, coinvolge milioni di cittadini alla ricerca del fortunato biglietto vincente. Un enorme giro di affari con una spesa media di 70 euro a persona e 2,59 miliardi di euro di premi. Si parla del 10 per cento delle spese natalizie.

Eppure, nonostante il desiderio condiviso di diventare miliardari, sono diverse le ragioni che spingono i giocatori a partecipare quasi in modo spasmodico all'evento annuale - l'estrazione della lotteria di Natale avviene il 22 di Dicembre al Teatro Real di Madrid.

Perchè giochiamo alla lotteria

Secondo lo psicologo Daniel Blasco, direttore del centro di psicologia Con o Sin Diván, l'invidia gioca un ruolo cruciale nella decisione di acquisto.

Alcune persone partecipano alla lotteria non solo perché vogliono vincere, ma anche perché temono di essere emarginate in caso di non vittoria Daniel Blasco Psicologo e Direttore del Centro di psicologia Con o Sin Diván

Per lo psicologo la lotteria rivela così il nostro lato più oscuro per il desiderio di non essere esclusi dai successi degli altri: comprare un biglietto diventa un modo per assicurarsi che, se la fortuna sorride agli altri, sorriderà anche all'acquirente.

La lotteria in Italia: dal 2018 in calo le vendite

In Italia la vendita dei biglietti della lotteria Italia è iniziata il 25 settembre scorso e l'estrazione avverrà il 6 gennaio 2024. Il costo di ciascun biglietto è di 5 euro ed il premio massimo sarà di 5 milioni di euro - sono previsti altri quattro premi di prima categoria, il cui numero e importo potrà variare a seconda delle vendite e comunicato poco prima dell’estrazione finale.

Secondo i dati dell'Agenzia delle dogane e monopoli riferiti ai risultati degli ultimi anni, "al netto del dato del 2020, fortemente condizionato dalle restrizioni derivanti dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19 (quando sono stati venduti 4.569.177 biglietti), negli anni dal 2018 al 2022 il calo delle vendite sembra aver subito un consolidamento".

Si è passati dai 6.359.771 biglietti venduti nel 2021 ai 6.013.665 nel 2022, quasi un milione di biglietti in meno rispetto ai 6.955.460 nel 2018, e molti meno anche dei 6.717.000.269 venduti nel 2019.