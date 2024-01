Di Euronews

Attesa in Italia per l'estrazione dei bigilietti vincenti della Lotteria Italia. Il primo premio vale cinque milioni di euro. Le vendite dei ticket tornano ai livelli prepandemia

La sera di oggi, sabato 6 gennaio, si terrà l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. Il premio massimo del biglietto vincente, che sarà annunciato durante la trasmissione 'Affari Tuoi' di Rai Uno, ha il valore di cinque milioni di euro. Previsti altri quattro premi di prima categoria e premi minori, il cui importo sarà determinato dopo l'accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

La vendita dei biglietti è iniziata il 25 settembre scorso e, per la prima volta dopo la pandemia, è stato superato il numero di vendite del 2019. Sono stati venduti più di 6,7 milioni di biglietti (+10% rispetto al 2022), con il Lazio in testa, seguito da Lombardia e Campania. Aumentate anche le vendite dei biglietti online.

La storia della Lotteria Italia

La lotteria è un rito legato strettamente alla tv. Già dagli anni Cinquanta l'estrazione avveniva durante trasmissioni televisive. Una tradizione arrivata fino ai giorni nostri e consolidata nel 2002 con la scelta della programma di punta della Rai durante il giorno dell'Epifania per annunciare i biglietto vincitore.

I biglietti non riscossi

Lo scorso anno il premio da cinque milioni di euro è stato assegnato a una tabaccheria di Bologna, mentre è stato il Lazio la Regione che ha segnato il maggior numero di biglietti vincitori. In molti casi, però, il premio non viene riscosso. Si stima che in venti anni, 31 milioni di euro non sono stati riscossi. La vincita più eclatante mai ritirata è quella del primo premio del 2008, mentre lo scorso anno sono rimasti in cassa 618mila euro in premi non riscossi.