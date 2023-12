Di Euronews

Festa tradizionale: lanci di uova e farina per i finti golpisti della città spagnola di Ibi, nella battaglia per la conquista del Palazzo

A Ibi, città del sud della Spagna, vicino ad Alicante, il 28 dicembre è il giorno di "Els Enfarinats", gli Infarinati: in scena va un colpo di Stato carnascialesco per la presa del Consiglio municipale.

I golpisti per finta si vestono in tuta mimetica e, armati di uova, farina e fuochi d'artificio, si lanciano alla conquista del Palazzo per prendere il potere sino al tramonto.

Di solito, lo scontro finale si svolge nella piccola piazza della città vecchia di Ibi. Ma quest'anno - in un tentativo apparentemente destinato a fallire di riportare l'ordine - il finale di farina si è tenuto in una grande piazza alla periferia della città.

Imbrattato di farina, il "nuovo sindaco" dei golpisti si è detto felice del ritorno della festa perché "queste tradizioni non possono andare perse".

I membri del pubblico non potevano avvicinarsi all'area recintata.

La battaglia di Els Enfarinats a Ibi, in Spagna Alberto Saiz/AP

Si ritiene che la festa - che coincide con il "Giorno degli Innocenti", l'equivalente spagnolo del pesce d'aprile - abbia più di 200 anni.

I festeggiamenti sono ripresi dopo gli stop per le restrizioni imposte dalla pandemia di coronavirus.

