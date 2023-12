Campi Flegrei: come gestire il rischio vulcanico e sismico?

Alla fine di settembre una scossa di magnitudo 4,2, la più forte da 40 anni a questa parte, ha colpito Pozzuoli. Julian Lopez, inviato di Euronews Witness, ha parlato con residenti, scienziati e autorità per valutare la situazione

I Campi Flegrei sono noti per il bradisismo o "respiro vulcanico", una caratteristica geologica che consiste nel movimento del suolo verso l'alto e verso il basso a causa della spinta del magma e dai gas. "A settembre abbiamo avuto più di mille terremoti in un mese. Ora il processo è rallentato. Ma sappiamo che la situazione può cambiare. Non possiamo che continuare a monitorare l'area con la massima attenzione", dice Mauro Antonio Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano, la sezione locale dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.

Non è la prima volta che il bradisismo genera preoccupazioni. Nel 1970 e negli anni '80 alcuni vecchi quartieri di Pozzuoli furono evacuati. Antonio Isabettini, un pittore 68enne, fu sgomberato con la sua famiglia più di una volta. Oggi non sembra preoccupato: "Siamo quasi abituati a questo fenomeno, è diventato nostro amico. L'importante è che non ci faccia male. Ma è certo che non ci farà mai del male", ha detto a Euronews.

Al di là dei suoi auspici, le autorità devono farsi trovare pronte se la situazione dovesse peggiorare. I piani di evacuazione per i rischi vulcanici sono pronti da tempo. Ora si sta sviluppando un piano specifico per il bradisismo. Si sta valutando la capacità dei servizi essenziali e delle infrastrutture di trasporto e si stanno delineando le strategie di comunicazione. "Non vogliamo rassicurare la popolazione, ma farle sapere qual è il problema in modo che ne sia consapevole", dice Italo Giulivo, direttore della Protezione civile della Regione, che sovrintende alla sicurezza di circa 1,5 milioni di persone potenzialmente colpite.

