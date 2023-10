Giorgia Meloni: un anno alla guida dell'Italia

Di Ilaria Federico

Euronews ha chiesto agli esperti come valutare il primo anno di governo di Giorgia Meloni, concentrandosi su tre temi chiave.

Il 22 ottobre 2022 si è insediato a Roma il governo italiano più di destra ed euroscettico dal 1946. La vittoria del partito di Giorgia Meloni alle elezioni italiane ha destato preoccupazione tra le democrazie europee.

A distanza di un anno, quale valutazione si può fare delle politiche del presidente del Consiglio italiano? È riuscita a cancellare la sua immagine neofascista, soprattutto all'estero?

Tra neofascismo e populismo

"Sono quella che gli inglesi chiamerebbero un 'outsider', un 'underdog' per così dire. Colei che, per avere successo, deve sconvolgere tutti i pronostici. È quello che intendo fare di nuovo, sconvolgere i pronostici". Così Giorgia Meloni si è presentata al Parlamento italiano in occasione del suo discorso programmatico del 25 ottobre 2022.

"Da un punto di vista fattuale, l'idea che Giorgia Meloni sia una 'sfavorita' e che sia umile è falsa", commenta Gianfranco Pellegrino, docente di filosofia politica all'Università Luiss di Roma. "Giorgia Meloni è in politica da oltre vent'anni. Non è una nuova arrivata_._ Dal punto di vista economico, Meloni non è certo una proletaria, perché il suo tenore di vita è molto alto", spiega._"_Quindi anche la parola 'underdog', e l'immagine che evoca, è un tentativo retorico basato su vere e proprie bugie propagandistiche. Presentarsi come particolarmente vicini alla gente è una tecnica retorica, tipicamente populista".

Ma secondo gli esperti di politica migratoria, relazioni internazionali e politica interna, Giorgia Meloni non è riuscita a dimostrare la sua vicinanza al popolo o a dissociarsi dall'immagine neofascista che la segue. "C'è stato certamente un tentativo di prendere le distanze dall'etichetta di neofascista. Tuttavia, questo tentativo mi sembra sia riuscito solo in parte" commenta Gianfranco Pellegrino.

Eppure, secondo i sondaggi, se gli italiani fossero chiamati a votare oggi, "Il quadro non sarebbe radicalmente diverso da quello delle ultime elezioni politiche. Non credo che ci sarebbe una grande vittoria della sinistra", osserva l'esperto. Secondo un sondaggio Swg realizzato il 16 ottobre, Fratelli d'Italia ha mantenuto il suo sostegno tra gli italiani, anche se il partito di Giorgia Meloni è leggermente calato.

Revisione della politica migratoria

"Su alcuni temi tende a sventolare la bandiera dell'identità. L'immigrazione ne è un esempio. In fondo, non costa molto. Predicare l'ostilità verso gli immigrati non è così complicato come rivalutare le pensioni o aumentare i redditi", spiega Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all'Università di Milano.

"Vogliamo fare della sicurezza un tratto distintivo di questo governo", ha dichiarato la premier il giorno della sua vittoria elettorale, "e porre fine alle partenze illegali stroncando definitivamente il traffico di esseri umani nel Mediterraneo".

Seguendo un punto chiave del programma politico di Matteo Salvini, leader della Lega, il governo Meloni aveva espresso l'intenzione di creare un "blocco navale" per fermare l'arrivo dei migranti sulle coste italiane. Questo blocco avrebbe ripreso la proposta iniziale della missione navale Sophia dell'Unione Europea che, nella terza fase prevista ma mai attuata, prevedeva proprio di bloccare la partenza dei barconi dal Nord Africa.

Alla fine, questa misura non è stata attuata. "A meno che non si decida di fare la guerra ai nostri vicini nordafricani, questa sembrerebbe una misura impraticabile o con costi da prendere in seria considerazione", afferma Maurizio Ambrosini.

La stessa Meloni ha recentemente dichiarato alla stampa che, per quanto riguarda la politica migratoria, "I risultati non sono ancora quelli sperati".

Due mesi fa, dopo aver lavorato attivamente su questo tema, Meloni ha annunciato la firma di un patto con la Tunisia. Al suo fianco c'erano il presidente tunisino Saïed, la presidente della Commissione europea Von der Leyen e il primo ministro olandese Rutte. Bruxelles si è impegnata a versare alla Tunisia 900 milioni di euro, di cui 105 milioni per il controllo delle frontiere, in cambio dell'impegno del Paese a contenere l'arrivo dei migranti. "Tuttavia, sembra che questi accordi fatichino a diventare operativi", commenta Maurizio Ambrosini. "Il problema è che gran parte di coloro che partono sono cittadini tunisini, e in generale i governi dei Paesi vicini o costieri sono più disposti a collaborare quando si tratta di frenare la mobilità di un altro Paese, ma non dei propri cittadini", aggiunge.

Secondo i dati aggiornati al 19 ottobre 2023 del Ministero dell'Interno italiano, nel 2023 sono sbarcati sulle coste italiane 140.898 migranti, quasi il doppio rispetto al 2022.

Al Consiglio dei ministri dell'Interno dell'Ue, tenutosi a Lussemburgo l'8 giugno, i 27 Paesi dell'Unione hanno raggiunto un accordo sull'immigrazione che sostituirà il regolamento Dublino III, introducendo quote per il ricollocamento dei migranti nei vari Stati europei. "Ma anche questa strategia non sta funzionando, perché sono proprio i partner orientali dell'Italia (Ungheria e Polonia) e quelli politicamente alleati alle forze al potere in Italia a non collaborare e a ostacolare in tutti i modi possibili questi accordi di ricollocazione", spiega Maurizio Ambrosini.

Secondo l'esperto, la politica migratoria di Giorgia Meloni è sorprendentemente ambigua: "La generosa accoglienza riservata agli ucraini è uno straordinario caso di doppio standard e doppio discorso su immigrazione e asilo, secondo cui i rifugiati provenienti da certe guerre in Afghanistan, Siria e altri Paesi del Sud del mondo e dell'Africa non sono graditi, non ci piacciono e non suscitano movimenti di solidarietà. A noi piacciono gli ucraini".

E fa un bilancio: "Mi sembra che quest'anno sia stato segnato da battute d'arresto in termini di rispetto dei diritti umani e di solidarietà. Penso anche alla persecuzione delle Ong. Credo che il decreto Cutro riduca le possibilità di ottenere asilo in Italia".

"D'altra parte, mi interessa l'apertura verso i lavoratori. Maggiori possibilità di ingresso per motivi di lavoro sembrano essere una buona soluzione, soprattutto perché le aziende lo chiedono e forse possono rappresentare, almeno in parte, un'alternativa ai rischiosi viaggi per mare. Tuttavia, è necessario pianificare una politica di integrazione di questi lavoratori".

Un anno difficile per i diritti civili

"I tre provvedimenti più importanti in tema di diritti civili sono stati la proposta di legge per rendere la maternità surrogata all'estero un reato universale; il provvedimento che ha incoraggiato i prefetti a non riconoscere automaticamente i bambini nati tramite maternità surrogata all'estero e le misure relative alla natalità inserite nella legge finanziaria. Queste ultime offrono incentivi per facilitare l'accesso agli asili nido e benefici economici per le madri lavoratrici con più di due figli", spiega Gianfranco Pellegrino.

A marzo, il governo Meloni ha lanciato una campagna a favore della famiglia tradizionale. È stata emanata una circolare che chiedeva ai Comuni di non registrare più i genitori non biologici negli atti di nascita dei bambini con due padri o due madri. Poi c'è stata l'opposizione a una proposta di regolamento europeo in materia.

In Italia, la maternità surrogata è vietata. Di conseguenza, molte coppie omosessuali si recano all'estero per avere un figlio. Una volta tornate in Italia, si pongono il problema di come far riconoscere i loro figli nei registri nazionali, e anche in questo caso sorgono dei problemi. Non esiste una legge sul riconoscimento della filiazione per le famiglie omosessuali, il che significa che viene riconosciuto solo il genitore biologico.

Da alcuni anni, alcune autorità municipali permettono di inserire i nomi di entrambi i genitori al momento della firma del certificato di nascita all'anagrafe, il che funziona come un vero e proprio riconoscimento. Ma il Presidente del Consiglio ha bloccato questa iniziativa.

Meloni ha anche sostenuto che le donne con più di due figli danno un contributo alla società. "C'è l'idea che la famiglia naturale nata da un'unione eterosessuale sia la cellula base della società", osserva Pellegrino, "e che sia giusto discriminare le famiglie non convenzionali, cioè quelle composte da coppie dello stesso sesso, da famiglie monoparentali o da persone che scelgono di non avere figli. Questi individui verrebbero così discriminati, essendo considerati meno preziosi dallo Stato".

Politica estera: tra europeismo e sovranità

Negli ultimi dodici mesi, Meloni ha dovuto abbandonare il suo iniziale antieuropeismo. "Il suo obiettivo fondamentale era quello di consolidare un'immagine affidabile, diversa da quella che era stata dipinta dai media internazionali", ha dichiarato a Euronews Cecilia Sottilotta, docente di scienze politiche all'Università per Stranieri di Perugia (Unistrapg).

La situazione potrebbe essere descritta come segue: l'Italia ha bisogno dell'Europa tanto quanto l'Europa ha bisogno dell'Italia". Di conseguenza, la Meloni ha dovuto trovare un modo per lavorare con le istituzioni europee e, viceversa, le istituzioni europee hanno dovuto fare uno sforzo per lavorare con lei".

Giorgia Meloni ha più volte sottolineato la necessità di sostenere l'Ucraina durante la guerra, anche se alcuni membri del suo governo hanno espresso ammirazione per Putin, come Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

La posizione della Meloni si è anche evoluta nel tempo. Dopo l'invasione della Crimea da parte di Mosca nel 2014, si è regolarmente opposta alle sanzioni contro la Russia, sostenendo la necessità di proteggere le esportazioni italiane.

In un'intervista televisiva del 2022, prima dell'invasione totale dell'Ucraina da parte della Russia, ha sottolineato l'importanza di mantenere buoni rapporti con Putin.

"Eppure, dei tre partiti di destra, Fratelli d'Italia è certamente il meno favorevole a Putin", commenta Sottilotta. "La Meloni ha dovuto affrontare momenti difficili, perché ricordiamo quando Berlusconi ha parlato in modo molto esplicito a favore di Putin, difendendolo e attaccando Zelensky. Ricordiamo la sceneggiata di Salvini, con la famosa maglietta con il volto di Putin sulla Piazza Rossa. Nel complesso, tutto ciò è stato chiaramente fonte di imbarazzo. Tuttavia, dato che Fratelli d'Italia era il partito meno esposto nei confronti della Russia, è stato relativamente più facile per lei prenderne le distanze".

Il 14 settembre 2023, il primo ministro ungherese Viktor Orban, nazionalista di destra, non ha nascosto la sua soddisfazione per aver riallacciato i rapporti con l'amica Meloni, frequentata regolarmente quando era all'opposizione, ma attesa da tempo da quando è salita al potere.

"A livello europeo, la Meloni è ancora alleata di governi come quello di Orbán in Ungheria e Polonia", osserva Cecilia Sottilotta. "Aspira a diventare una forza attrattiva per la destra in generale? È possibile. Per capirlo, dovremo seguire con attenzione le prossime elezioni europee".