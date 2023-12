Michal Dyjuk/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Tribunale polacco - Diritti d'autore Michal Dyjuk/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Tribunale polacco - Diritti d'autore Michal Dyjuk/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

È stata smantellata la rete di spie che raccoglieva informazioni per la Russia. Le operazioni spaziavano dalla propaganda anti Ucraina, per instillare l'odio per il Paese in Polonia, al sabotaggio: volevano far deragliare i treni carichi di aiuti per Kiev