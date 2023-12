L'esercito ucraino è a corto di nuove truppe da inviare al fronte

Di Euronews, AFP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Kiev sta lottando per rimpiazzare le truppe, esauste dopo aver trascorso quasi due anni al fronte.

Ventidue mesi dopo l'inizio dell'invasione russa, l'esercito ucraino fatica a trovare nuove reclute da inviare al fronte, secondo gli ufficiali militari.

"Le nostre unità sono a corto di personale", ha dichiarato il maggiore Oleksandr Volkov, comandante di un battaglione della 24ª brigata meccanizzata. "Abbiamo bisogno di giovani, sotto i 40 anni, e motivati".

Questo è esattamente il vantaggio che la Russia ha sempre avuto sull'Ucraina: più forza lavoro, insieme alla volontà di inviare un numero indefinito di uomini (preparati o meno) a combattere e morire al fronte.

Secondo i dati 2023 di Global Firepower, l'esercito ucraino conta circa 500.000 militari, di cui 200.000 in servizio attivo. In confronto, la Russia ha circa quattro volte più personale militare attivo - 1.330.900 uomini - e 250.000 riservisti, gli stessi dell'Ucraina.

"La società di oggi è stata probabilmente fuorviata da alcuni media, che affermano che tutto va bene per l'esercito ucraino, che stiamo sconfiggendo il nemico e che vinceremo tra poco", ha detto Volkov. "Ma la situazione attuale non è così semplice. Il nemico è davvero molto forte, molto potente. E noi facciamo di tutto per sconfiggerlo".

Nonostante le perdite significative sia in termini di uomini che di equipaggiamento, la Russia ha resistito alla controffensiva ucraina di quest'estate.

Tra i ranghi ucraini mancano nuove reclute

Mentre l'Ucraina continua a combattere per la sua libertà e l'integrità del suo territorio, le forze armate non riescono ad attrarre reclute tra i civili, hanno spiegato Volkov e altri funzionari.

All'inizio della guerra, "tutto avveniva nell'adrenalina, in una sorta di esaltazione [...] tutti si precipitavano a combattere e non c'erano problemi", ha detto il tenente Igor Prokopiak, un comandante di compagnia. "Ma col tempo la situazione si è calmata. Le persone hanno avuto accesso ai social network, hanno visto il lato terribile e crudele della guerra. L'adrenalina iniziale si è esaurita, è comparsa la paura e, di conseguenza, le persone hanno iniziato a temere per la propria vita".

I funzionari hanno notato che l'età media dei soldati al fronte è aumentata: secondo Volkov, il 40% della sua unità ha più di 45 anni. Gli uomini che sono al fronte da quasi due anni sono esausti, ma per il momento non possono essere sostituiti per mancanza di nuove truppe.

A fine novembre, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il Paese modificherà le pratiche di arruolamento e comincerà a collaborare con società esterne per trovare le proprie reclute.

Parigi e Londra promettono un sostegno incondizionato

Il Regno Unito e la Francia sosterranno l'Ucraina "per tutto il tempo necessario", ha dichiarato martedì il ministro degli Esteri britannico David Cameron durante una conferenza congiunta con la sua omologa francese Catherine Colonna. "Non ho dubbi che Putin perderà (la guerra), ed è essenziale che perda".

"Il primo atto è stato il sorprendente fallimento della Russia nel raggiungere i suoi obiettivi. Il secondo atto è stata la clamorosa resistenza degli ucraini che hanno respinto i russi. E naturalmente il terzo atto è più difficile", ha detto Cameron. "Il quarto atto è ancora da scrivere e dobbiamo assicurarci che sia scritto nel modo giusto", ha aggiunto.

"I nostri due Paesi, mano nella mano fin dall'inizio, stanno lavorando insieme per garantire che l'aggressione russa non possa essere premiata", ha dichiarato Catherine Colonna.

"Ci auguriamo che questa cooperazione possa essere ulteriormente rafforzata", ha aggiunto. Il destino dell'Ucraina è ovviamente in gioco, ma anche la sicurezza del continente europeo".

Il continuo sostegno degli alleati dell'Ucraina è considerato cruciale per la capacità del Paese di continuare a lottare contro l'invasione russa.