La scossa ha interessato numerosi villaggi remoti causando anche centinaia di feriti. Un secondo terremoto ha scosso la provincia dello Xinjiang senza causare vittime

I soccorsi proseguono senza sosta per far fronte al forte terremoto che nella notte ha scosso violentemente in Cina le province nordoccidentali del Gansu edel Qinghai. Le temperature gelide e i blackout dovuti al collasso della rete elettrica stanno mettendo a dura prova la popolazione.

Allo stato, hanno riferito i media statali, oltre ai morti che hanno superato quota 110, si segnalano più di 200 feriti, di cui 96 nel Gansu e 124 nel Qinghai. Il sisma ha causato danni significativi, abbattendo case e spingendo le persone a correre in strada alla ricerca di luoghi sicuri. Mentre le forniture di energia elettrica e di acqua sono state interrotte a causa dei danni alle reti, soprattutto in alcuni villaggi più remoti.

Le temperature sono scese ben al di sotto dello zero nel nord della Cina, a causa di un'ondata di maltempo eccezionale: le immagini trasmesse dal network statale Cctv di una delle aree dal terremoto più colpite hanno mostrato i residenti che si scaldavano accanto a un fuoco mentre i servizi di emergenza montavano le tende e altre strutture di assistenza d'urgenza.

L'epicentro del sisma è stato rilevato a circa cento chilometri a sudovest di Lanzhou, capoluogo del Gansu. L'agenzia statale Xinhua ha riferito che il terremoto, avvertito anche a Xi'annella provincia settentrionale dello Shaanxi, a circa 570 chilometri di distanza, è stato di magnitudo 6.2.

Una seconda scossa di terremoto colpisce il Xinjiang

Un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato nel sud dello Xinjiang, nella Cina occidentale, alle 9:46 ora locale (le 2:46 in Italia), secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).

I residenti della città di Atux nella prefettura autonoma di Kizilsu Kirgiz hanno rifeirto a Xinhua di aver avvertito distintamente il sisma. Secondo l'agenzia di stato cinese la scossa non ha causato vittime.

Secondo l'ufficio sismico regionale, l'epicentro si trova in una zona montuosa a circa 1.400 metri di altitudine, lontano dalle aree urbane. Il villaggio più vicino dista 38 chilomentri.