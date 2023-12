Le forze ucraine fanno sapere di aver contrastato un attacco russo. Putin in un'intervista definisce 'fesserie' l'accusa del presidente Usa Biden secondo cui la Russia attaccherà i Paesi Nato dopo aver vinto la guerra contro l'Ucraina

Nuovi attacchi russi contro l'Ucraina. Le forze di Kiev hanno fatto sapere di aver abbattuto un missile e venti droni di Mosca. Intanto, il presidente russo Vladimir Putin è tornanto ad attaccare l'Occidente, accusando gli Stati Uniti di voler "disintegrare" la Russia.

Kiev abbatte venti droni e un missile di Mosca

"Le forze di occupazione russe hanno attaccato con un missile da crociera Iskander-K, un missile guidato Kh-59 e 20 droni d'attacco di tipo Shahed", ha dichiarato l'aeronautica ucraina in un comunicato.

Le forze ucraine hanno abbattuto i droni e il missile Kh-59, mentre l'Iskander-K non ha colpito il bersaglio", hanno fatto sapere le forze di Kiev, aggiungendo che i missili erano stati lanciati dalla Crimea e dalla regione occupata di Kherson. Nell'ultima settimana Mosca ha effettuato un massiccio attacco di droni sull'Ucraina meridionale e ha bersagliato Kiev con missili balistici, i cui detriti hanno ferito una cinquantina di persone.

Mosca intercetta 33 droni ucraini

Da parte russa, il ministero della Difesa ha dichiarato che le sue forze hanno "intercettato e distrutto" 33 droni ucraini in tre regioni di confine: Lipetsk, Rostov e Volgograd. Gli attacchi dei droni ucraini sono diventati un evento quasi quotidiano nelle regioni russe confinanti con l'Ucraina. Negli ultimi mesi, hanno preso di mira anche la capitale russa Mosca e l'area circostante.

Putin: "La Russia non ha nessun interesse a combattere la Nato"

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di essere stato "ingenuo" nei primi anni del suo mandato riguardo alle intenzioni dei Paesi occidentali, che puntavano alla "disintegrazione" della Russia come era avvenuto con l'Urss. In un'intervista con il canale televisivo Rossiya-1 ripreso dalla Tass, Putin ha affermato che l'ex consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Zbigniew Brzezinski aveva un piano per "dividere la Russia in cinque parti e sfruttare le sue risorse". Poi Putin ha commentato gli sviluppi sulla guerra e i rapporti con gli Stati Uniti. Sono "fesserie" le affermazioni del presidente Usa Joe Biden secondo le quali la Russia potrebbe attaccare Paesi della Nato se vincesse la guerra in Ucraina, ha detto Putin. "In questo modoBiden vuole solo giustificare la sua politica perché la Russianon ha nessun interesse a combattere la Nato, né geopolitico, né economico, né militare", ha aggiunto il presidente russo.