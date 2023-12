Il Papa compie 87 anni, compleanno con bambini e donne in difficoltà

Il pontefice compie 87 anni. Come da tradizione celebra il compleanno con bambini e mamme nella struttura pediatrica del Vaticano. Messaggi di auguri da tutto il mondo

PUBBLICITÀ

Papa Francesco compie oggi, domenica 17 dicembre, 87 anni. Dalla comunità cattolica alle alte cariche dello Stato italiano, molti gli auguri per il pontefice. In mattinata ha celebrato, come da tradizione, il compleanno nella struttura pediatrica del Vaticano che offre aiuto a mamme e bambini in difficoltà.

Papa Francesco celebra il suo compleanno con 200 famiglie

In occasione dei suoi 87 anni, papa Francesco ha partecipato in mattinata alla tradizionale festa di compleanno organizzata nell'Aula Paolo VI dal Dispensario Santa Marta, la struttura pediatrica vaticana che da oltre un secolo, ogni giorno, offre aiuto a mamme e bambini in difficoltà grazie a decine di volontari, medici e non.

Doni ai bambini bisognosi

Oltre 200 le famiglie hanno accolto in un clima di gioia il Papa, con canti e danze dei bambini, poi un piccolo spettacolo circense, una merenda e la torta prima dell'Angelus. I bambini hanno ricevuto un dono offerto dai benefattori del Dispensario in vista delle festività natalizie. Si tratta di una tradizione iniziata nel dicembre 2013, in occasione del primo compleanno di Francesco dopo l'elezione alla Cattedra di Pietro. L'anno scorso eranopresenti anche alcune famiglie ucraine ospitate a Roma. Il Papa aveva invitato a non dimenticare i bambini dell'Ucraina e chi soffre anche altrove per le ingiustizie.

Il Papa ricorda due donne morte a Gaza

Continuo a ricevere da Gaza notizie molto gravi e dolorose, civili inermi sono oggetto di bombardamenti e spari. E questo è avvenuto persino all'interno del complessoparrocchiale della Santa Famiglia, dove non ci sono terroristi, ma famiglie, bambini, persone malate con disabilità , suore", lo ha detto papa Francesco all'Angelus nel giorno del suo compleanno.

"Una mamma e sua figlia, la signora Nadha Khalil Anton e la figlia Samar Kamal Anton sono state uccise e altre persone ferite dai tiratori scelti, mentre andavano in bagno. È stata danneggiata la casa delle suore di Madre Teresa, colpito il loro generatore. Qualcuno dice è il terrorismo: è la guerra. Sì, è la guerra, è il terrorismo. Per questo la scrittura afferma che Dio fa cessare le guerre, rompe gli archi e spezza le lance. Preghiamo il Signore per la pace", ha poi detto il pontefice.

La Cei: "Invochiamo il dono della pace"

La Presidenza della Cei ha inviato un messaggio di auguri a papa Francesco in occasione del suo 87esimo compleanno. "Beatissimo Padre, nel giorno del suo compleanno innalziamo con le nostre comunità il cantico di lode del Magnificat per esprimerle gratitudine e rivolgerle un pensiero affettuoso", si legge nella nota. "In questo momento in cui l'umanità intera soffre il drammadella violenza, ci stringiamo intorno a lei, invocando il donodella pace. Crediamo che questo possa essere il più bel regalo delle nostre Chiese", assicura la presidenza della Cei. "Beatissimo Padre - conclude -, in questo giorno di festa, le auguriamo di sentire la riconoscenza delle nostre Chiese. E facendoci portavoce di tutte le comunità ecclesiali che sono in Italia, rispondiamo volentieri al suo incessante invito a non dimenticarci di pregare per lei. Auguri di vero cuore, Santità!".

Mattarella: "Suo appello costante e accorato per ristabilire rispetto e dialogo"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Papa un messaggio rimarcando che "in un mondo nel quale, purtroppo, nuove rivalità si aggiungono a mai sopiti conflitti, la Sua incessante azione pastorale continua a richiamare tutti all'esigenza di costruire soluzioni che ristabiliscano la pace ponendo la persona - con la sua inalienabile dignità - al centro dell'azione della Comunità internazionale".

"Il suo appello, costante e accorato, per ristabilire un rapporto di rispetto e dialogo nelle nostre società , costituisce un alto orizzonte valoriale per tutte le donne e gli uomini e di buona volontà. Parimenti forte - rileva Mattarella in un passaggio del suo messaggio - è risuonato l'invito rinnovato da Vostra Santità in occasione dei viaggi apostolici in Africa, in Europa e in Asia - oltre che degli interventi alla COP28 - affinché si stabilisca un corretto equilibrio tra Uomo e Natura, abbandonando la logica dello scarto a favore di scelte concrete e inclusive che privilegino il 'bene comune globale'".

"Confido che l'alto messaggio che Ella rivolgerà al mondo per la significativa ricorrenza della Natività recherà conforto a quanti patiscono a causa dei conflitti, a cominciare dalla "martoriata Ucraina" e dal Medio Oriente, ove particolarmentesentita è l'esigenza di non spegnere la speranza. Con questi auspici rinnovo a Vostra Santità fervidi auguri per il compleanno e per le ormai prossime festività", ha scritto il capo di Stato italiano.

Gli auguri al Papa dal governo italiano

"Nel giorno del suo compleanno desidero porgere i miei più sentiti auguri a Sua Santità Papa Francesco. Grazie per il suo alto magistero di guida della Chiesa e per l'impegno profuso per la pace". Così su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "La sua guida rappresenta un pilastro di forza e di ispirazione, fondamentale per il cammino di pace", lo ha scritto il presidente del Senato Ignazio La Russa in un messaggio indirizzato al Segretario di StatoVaticano, cardinale Pietro Parolin. "Preghiamo per il Suo magistero all'insegna della pace e del dialogo. Preghiamo per la Sua salute. Buon compleanno Papa Francesco!", ha scritto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.