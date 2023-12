Di Euronews Agenzie: AP

Lo sceicco Nawaf Al Ahmad Al Sabah, emiro in carica del Kuwait, è morto dopo il ricovero in ospedale per una malattia non specificata a fine novembre

L'emiro del Kuwait, l'ottantaseienne sceicco Nawaf Al Ahmad Al Sabah, è morto dopo un regno di tre anni di basso profilo, incentrato sul tentativo di risolvere le dispute politiche interne della piccola nazione ricca di petrolio.

La televisione di Stato del Kuwait ha interrotto la programmazione con versetti coranici poco prima che un cupo funzionario desse l'annuncio. "Con grande tristezza e dolore, noi - il popolo kuwaitiano, le nazioni arabe e islamiche e i popoli amici del mondo - piangiamo il defunto Sua Altezza l'emiro, lo sceicco Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, che oggi è passato al suo Signore", ha detto lo sceicco Mohammed Abdullah Al Sabah, ministro della sua corte emiri, che ha letto la breve dichiarazione.Le autorità non hanno fornito la causa del decesso.

Chi succederà Nawaf Al Ahmad Al Sabah

Il vice sovrano del Kuwait e suo fratellastro, lo sceicco Meshal Al Ahmad Al Jaber, oggi 83enne, è ritenuto il principe ereditario più anziano del mondo. È in lizza per assumere la carica di sovrano del Kuwait e rappresenta uno degli ultimi leader ottuagenari dei Paesi del Golfo.

La malattia di Nawaf

A fine novembre, lo sceicco Nawaf è stato ricoverato in ospedale per una malattia non specificata. Da allora, il Kuwait ha atteso notizie sulla sua salute. In precedenza, i notiziari statali avevano riferito che si era recato negli Stati Uniti per controlli medici non meglio specificati nel marzo 2021.

La salute dei leader del Kuwait rimane una questione delicata nel Paese mediorientale, confinante anche con l'Iraq e l'Arabia Saudita, che ha visto lotte interne di potere dietro le porte del palazzo.

La trasformazione del potere in Kuwait

I poteri dello sceicco Nawaf, nato prima che il petrolio trasformasse completamente il Kuwait da hub commerciale a Stato petrolifero, si sono affievoliti con l'età. Questo, insieme al fatto che altre Nazioni arabe del Golfo hanno messo al potere governanti più giovani e più assertivi, ha esercitato una pressione crescente sugli Al Sabah affinché passassero il potere alla generazione successiva.

Lo sceicco Nawaf ha prestato giuramento come emiro dopo la morte nel 2020 del suo predecessore, il defunto sceicco Sabah Al Ahmad Al Sabah. In precedenza è stato ministro degli Interni e della Difesa del Kuwait, ma non è stato considerato particolarmente attivo nel governo al di fuori di questi incarichi. Tuttavia, la sua scelta per la carica di emiro non è stata particolarmente controversa, anche se l'età avanzata ha indotto gli analisti a pensare che il suo mandato sarebbe stato breve. E così è stato: lo sceicco Nawaf ha avuto il terzo mandato più breve di qualsiasi altro emiro da quando gli Al Sabah hanno governato il Kuwait a partire dal 1752.