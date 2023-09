I camerieri robot sono il futuro della ristorazione?

I camerieri robot sono il futuro? È una domanda a cui l'industria della ristorazione sta ancora cercando di rispondere. Alcuni iniziano a pensare che i camerieri robot siano la soluzione alla carenza di manodopera del settore.

Le vendite di questi robot sono cresciute rapidamente negli ultimi anni, con decine di migliaia di androidi usati nelle sale da pranzo di tutto il mondo.

È il caso di questo ristorante del Kuwait dove c'è un nuovo assistente, un robot chiamato Can.

Can non è in grado di prendere le ordinazioni e nemmeno di mettere un vassoio sul tavolo, ma il cameriere può poggiare i piatti sul suo vassoio e programmare il robot per consegnarlo al tavolo corretto.

Gli amministratori del ristorante affermano che il robot è il primo del suo genere in Kuwait.

"Oggi la scienza si sta sviluppando in questo senso. In alcuni casi, anche le operazioni chirurgiche sono condotte da robot. Quindi, forse un giorno il robot sostituirà ancora di più i dipendenti, ma di sicuro il cliente ha bisogno di un essere umano con cui comunicare e parlare. Il robot avrà una buona performance sul posto, aiuterà i dipendenti, accelererà il movimento dell'attività, ma non mi aspetto che sostituisca completamente il lavoratore", dice Ahmed Sherriff, il direttore del ristorante.